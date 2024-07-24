Roza
Galeri
Roza Sağlık
Sadece 4 saatte kan şekerini düzenliyor! Hepimizin mutfağında bulunan o mucize besin...
Sadece 4 saatte kan şekerini düzenliyor! Hepimizin mutfağında bulunan o mucize besin...
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, dünyada hızla yaygınlaşan bir sağlık sorunu. Kan şekeri dengesizliğiyle kendisini gösteren diyabet hastalığı, genel olarak yanlış beslenme sonucu ortaya çıkar ve bu beslenme modeliyle birlikte alışılmış yaşam tarzı değiştirilmezse, durum sandığınızdan daha kötü bir hal alabilir. Enviromental Health Insights dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre ise sıklıkla tüketilen bu besin kan şekerini neredeyse yüzde 50 düşürüyor. Elbette bu besini tüketirken beslenmenizde de sağlıklı değişimler yapmanız şart!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:02