Roza Galeri Roza Sağlık Sadece 4 saatte kan şekerini düzenliyor! Hepimizin mutfağında bulunan o mucize besin...

Sadece 4 saatte kan şekerini düzenliyor! Hepimizin mutfağında bulunan o mucize besin...

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, dünyada hızla yaygınlaşan bir sağlık sorunu. Kan şekeri dengesizliğiyle kendisini gösteren diyabet hastalığı, genel olarak yanlış beslenme sonucu ortaya çıkar ve bu beslenme modeliyle birlikte alışılmış yaşam tarzı değiştirilmezse, durum sandığınızdan daha kötü bir hal alabilir. Enviromental Health Insights dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre ise sıklıkla tüketilen bu besin kan şekerini neredeyse yüzde 50 düşürüyor. Elbette bu besini tüketirken beslenmenizde de sağlıklı değişimler yapmanız şart!

Giriş Tarihi: 24.07.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:02
Sadece 4 saatte kan şekerini düzenliyor! Hepimizin mutfağında bulunan o mucize besin...

Kan şekerini düzenleyen hormon olan insülini vücut üretemediğinde ya da yeterli olarak salgılamadığında diyabet hastalığı ortaya çıkar. Şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, zor bir hastalık gibi görünse de sağlıklı beslenmeye geçerek bunun üstesinden gelmek mümkündür.

Sadece 4 saatte kan şekerini düzenliyor! Hepimizin mutfağında bulunan o mucize besin...

Diyabeti kontrol altına almanın en önemli yolu ise kan şekerini dengelemekten geçiyor. Yüksek glikoz seviyelerini yönetmek, vücudu geri dönüşü olmayan sinir hasarından korumak için oldukça önemlidir. Fakat önemli bir gıda, tüketimden sonraki saatler içinde önemli ölçüde kan şekerini düşürerek yardımcı olabilir.

Sadece 4 saatte kan şekerini düzenliyor! Hepimizin mutfağında bulunan o mucize besin...

Enviromental Health Insights dergisinde yayınlanan bir çalışma, tip 1 diyabetli hastalarda kan şekeri düzeylerinde önemli düşüşler gözlemledi.

Sadece 4 saatte kan şekerini düzenliyor! Hepimizin mutfağında bulunan o mucize besin...

Tip 2 diyabete sahip kişilerde tüketimden dört saat sonra 40 mg/dl'lik düşüş tespit edildi.

Sadece 4 saatte kan şekerini düzenliyor! Hepimizin mutfağında bulunan o mucize besin...

Bu bulgular, Endocrine Society'nin San Diego'daki 97. yıl toplantısında sunulan ve bilim insanlarının kan şekerinde yüzde 50'lik bir azalma gözlemlediği başka bir çalışma ile de doğrulandı.

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