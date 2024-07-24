Sadece 4 saatte kan şekerini düzenliyor! Hepimizin mutfağında bulunan o mucize besin...

Kan şekerini düzenleyen hormon olan insülini vücut üretemediğinde ya da yeterli olarak salgılamadığında diyabet hastalığı ortaya çıkar. Şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, zor bir hastalık gibi görünse de sağlıklı beslenmeye geçerek bunun üstesinden gelmek mümkündür.