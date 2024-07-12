Roza Galeri Roza Sağlık Sadece zeytinyağında bir hafta bekletin! İltihabı söküp atıyor: Doktor yüzü göstermeyecek o yöntem…

Sadece zeytinyağında bir hafta bekletin! İltihabı söküp atıyor: Doktor yüzü göstermeyecek o yöntem…

Tropikal bir meyve olan kudret narı, Türkiye'de genellikle şifa almak amacıyla tüketilmektir. Kabakgiller familyasından olan bu meyve, tropikal iklimlerde yetişir. Bağışıklık sisteminin doğal ilacı olarak anılan kudret narının her bir parçası organları adeta yenileyecek kadar güçlü…

Giriş Tarihi: 12.07.2024 17:35 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 17:44
Sadece zeytinyağında bir hafta bekletin! İltihabı söküp atıyor: Doktor yüzü göstermeyecek o yöntem…

Geleneksel tıpta asırlardır kullanılan kudret narında yüksek oranda antiinflamatuar, antioksidan ve hipoglisemik bileşenler bulunur. Acı olan aroması sebebiyle genellikle macun kıvamında ya da yağı çıkarılarak tüketilir.

Sadece zeytinyağında bir hafta bekletin! İltihabı söküp atıyor: Doktor yüzü göstermeyecek o yöntem…

Mide ve bağırsak problemlerini hafifletmeye yardımcı olur. Reflü ve ülser gibi mide sorunlarına iyi gelir.

Sadece zeytinyağında bir hafta bekletin! İltihabı söküp atıyor: Doktor yüzü göstermeyecek o yöntem…

Yüksek antioksidan içeriği sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Enfeksiyonlara karşı adeta kalkan olur.

Sadece zeytinyağında bir hafta bekletin! İltihabı söküp atıyor: Doktor yüzü göstermeyecek o yöntem…

Diyabet hastaları için kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir ancak şeker hastaları kudret narını tüketmeden önce muhakkak doktorlarına danışmalıdırlar.

Sadece zeytinyağında bir hafta bekletin! İltihabı söküp atıyor: Doktor yüzü göstermeyecek o yöntem…

Kan şekeri düzenleyici etkisi vardır ancak yanlış kullanımı yarardan çok zarar verebilir, aman dikkat.

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