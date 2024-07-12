Roza Galeri Roza Sağlık Sadece zeytinyağında bir hafta bekletin! İltihabı söküp atıyor: Doktor yüzü göstermeyecek o yöntem…

Sadece zeytinyağında bir hafta bekletin! İltihabı söküp atıyor: Doktor yüzü göstermeyecek o yöntem…

Tropikal bir meyve olan kudret narı, Türkiye'de genellikle şifa almak amacıyla tüketilmektir. Kabakgiller familyasından olan bu meyve, tropikal iklimlerde yetişir. Bağışıklık sisteminin doğal ilacı olarak anılan kudret narının her bir parçası organları adeta yenileyecek kadar güçlü…