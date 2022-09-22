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Sağlık için olmazsa olmaz! Özellikle kış aylarında yediğinizde hastalıklara kalkan oluyor!

Sağlığımızı korumanın en temel yollarından biri tükettiğimiz yiyeceklere özen göstermektir. Özellikle soğuk algınlığı, grip ve benzeri enfeksiyonlara karşı bir önlem arıyorsanız ilk adımınız mutfağınızda değişiklikler yapmaktır. Bu sayede bağışıklık sisteminizi güçlendirip kendinizi kış aylarına hazırlamanız mümkün. İşte bilimsel araştırmalarla faydaları kanıtlanmış o besinler…

Giriş Tarihi: 22.09.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 09:04
Sağlık için olmazsa olmaz! Özellikle kış aylarında yediğinizde hastalıklara kalkan oluyor!

NARENCİYE

Çoğu insan soğuk algınlığına yakalandıktan sonra ilk olarak C vitami tüketmeye çalışır. Çünkü bu vitamin bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur.

Sağlık için olmazsa olmaz! Özellikle kış aylarında yediğinizde hastalıklara kalkan oluyor!

C vitamininin enfeksiyonlarla savaşmanın anahtarı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırdığı düşünülmektedir.

Sağlık için olmazsa olmaz! Özellikle kış aylarında yediğinizde hastalıklara kalkan oluyor!

Hemen hemen tüm narenciye meyveleri de C vitamini bakımından yüksektir. Aralarından dilediğiniz gibi seçim yapabileceğiniz bu çeşitlilik sayesinde, bu vitamini herhangi bir öğüne eklemek oldukça kolaydır.

Sağlık için olmazsa olmaz! Özellikle kış aylarında yediğinizde hastalıklara kalkan oluyor!

Tüketebileceğiniz narenciyeler arasında şunlar bulunmaktadır;

GREYFURT

Sağlık için olmazsa olmaz! Özellikle kış aylarında yediğinizde hastalıklara kalkan oluyor!

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