Sağlıklı Diyoruz Ama... Her Gün Tavuk Yemenin İnanılmaz Etkileri

İdeal olarak, günlük kalori alımınızın yaklaşık yüzde 10 ila 35'i proteinden oluşmalıdır. Çok fazla protein yemek vücudunuzun bunu yağ olarak depolamasına neden olur. Bu, kilo alımınızın artması ve kan lipit seviyelerinin yükselmesine yol açması anlamına gelir. Her gün büyük bir parça tavuk yemek, protein alımınızın büyük bir kısmına katkıda bulunacaktır, bu yüzden dikkatli olun.

KİLONUZU KORUMAYI ZORLAŞTIRABİLİR

Tavuk gibi çok fazla hayvansal bazlı protein tüketmek, sağlıklı bir kiloyu korumayı zorlaştırabilir. The Huffington Post'a göre, vejetaryenler, pescataryenler, veganlar veya fleksiyerler gibi et yemeyen insanlar, günlük olarak et yiyenlere göre genellikle daha düşük bir beden kitle indeksi değerine sahip.