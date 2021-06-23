Sağlıklı Diyoruz Ama... Her Gün Tavuk Yemenin İnanılmaz Etkileri

Tavuk tüketiminde dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntı bulunuyor. Özellikle tüketim oranı ve nasıl bir tavuk seçildiği gibi konular, bu besinin sağlığı olumlu etkilemesinden çok olumsuz sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilir. İşte o etkiler…

FAZLA PROTEİN ALIMI İdeal olarak, günlük kalori alımınızın yaklaşık yüzde 10 ila 35'i proteinden oluşmalıdır. Çok fazla protein yemek vücudunuzun bunu yağ olarak depolamasına neden olur. Bu, kilo alımınızın artması ve kan lipit seviyelerinin yükselmesine yol açması anlamına gelir. Her gün büyük bir parça tavuk yemek, protein alımınızın büyük bir kısmına katkıda bulunacaktır, bu yüzden dikkatli olun.

KALP RAHATSIZLIĞI RİSKİNİ ARTIRABİLİR Çok fazla tavuk yemek, daha yüksek kolesterol seviyelerine neden olabilir. Bunun sonucunda kardiyovasküler hastalıklar gelişebilir. Tavuğun yanı sıra proteine sahip diğer besinlerle birlikte tüketilmesi, bu oranı artıracak ve kalp sağlığı sorunlarıyla karşılaşma ihtimalinizi de artıracaktır.