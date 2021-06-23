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Sağlıklı Diyoruz Ama... Her Gün Yemenin İnanılmaz Etkileri

, kaliteli protein kaynağı olması ve zengin içeriği sayesinde sağlıklı beslenmek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olarak kabul ediliyor. Fakat yoğun tüketimi, vücutta hiç beklenmedik etkilere yol açabiliyor. Üstelik birçok öğünde yenilebilen bu besin, her yaştan insanda değişime yol açıyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 12:01
Sağlıklı Diyoruz Ama... Her Gün Tavuk Yemenin İnanılmaz Etkileri

Tavuk tüketiminde dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntı bulunuyor. Özellikle tüketim oranı ve nasıl bir tavuk seçildiği gibi konular, bu besinin sağlığı olumlu etkilemesinden çok olumsuz sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilir. İşte o etkiler…

Sağlıklı Diyoruz Ama... Her Gün Tavuk Yemenin İnanılmaz Etkileri

FAZLA PROTEİN ALIMI

İdeal olarak, günlük kalori alımınızın yaklaşık yüzde 10 ila 35'i proteinden oluşmalıdır. Çok fazla protein yemek vücudunuzun bunu yağ olarak depolamasına neden olur. Bu, kilo alımınızın artması ve kan lipit seviyelerinin yükselmesine yol açması anlamına gelir. Her gün büyük bir parça tavuk yemek, protein alımınızın büyük bir kısmına katkıda bulunacaktır, bu yüzden dikkatli olun.

Sağlıklı Diyoruz Ama... Her Gün Tavuk Yemenin İnanılmaz Etkileri

KALP RAHATSIZLIĞI RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Çok fazla tavuk yemek, daha yüksek kolesterol seviyelerine neden olabilir. Bunun sonucunda kardiyovasküler hastalıklar gelişebilir. Tavuğun yanı sıra proteine sahip diğer besinlerle birlikte tüketilmesi, bu oranı artıracak ve kalp sağlığı sorunlarıyla karşılaşma ihtimalinizi de artıracaktır.

Sağlıklı Diyoruz Ama... Her Gün Tavuk Yemenin İnanılmaz Etkileri

KİLONUZU KORUMAYI ZORLAŞTIRABİLİR

Tavuk gibi çok fazla hayvansal bazlı protein tüketmek, sağlıklı bir kiloyu korumayı zorlaştırabilir. The Huffington Post'a göre, vejetaryenler, pescataryenler, veganlar veya fleksiyerler gibi et yemeyen insanlar, günlük olarak et yiyenlere göre genellikle daha düşük bir beden kitle indeksi değerine sahip.

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