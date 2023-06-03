Roza Galeri Roza Sağlık Şahin kadar keskin gözlerin sırrı bu bitkide! Yaşlılıkta bile görme kaybı riskini bitiriyor: Salatalarınıza bir parça ekleyin…

Şahin kadar keskin gözlerin sırrı bu bitkide! Yaşlılıkta bile görme kaybı riskini bitiriyor: Salatalarınıza bir parça ekleyin…

Kuzukulağı, Avrupa ve Asya'ya özgü yapraklı yeşil bir bitkidir. Ekşi, limonlu bir tada sahiptir ve genellikle salatalarda, çorbalarda ve güveçlerde kullanılır. Kuzukulağı ayrıca C vitamini, A vitamini, magnezyum ve demir gibi iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır.

Giriş Tarihi: 03.06.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 08:40
Şahin kadar keskin gözlerin sırrı bu bitkide! Yaşlılıkta bile görme kaybı riskini bitiriyor: Salatalarınıza bir parça ekleyin…

Hem tadı hem de lezzetiyle sevilerek tüketilebilecek bu yeşilllik türü, adeta bir şifa deposu olarak sofralarımıza geliyor. İşte kuzukulağının inanılmaz faydaları!

Şahin kadar keskin gözlerin sırrı bu bitkide! Yaşlılıkta bile görme kaybı riskini bitiriyor: Salatalarınıza bir parça ekleyin…

Sağlığa faydalarından bazıları:


Bağışıklığı güçlendirir: Kuzukulağı, vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olan bir antioksidan olan iyi bir C vitamini kaynağıdır. Serbest radikaller, hücrelere zarar verebilen ve kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer hastalığı gibi kronik hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilen kararsız moleküllerdir.

Şahin kadar keskin gözlerin sırrı bu bitkide! Yaşlılıkta bile görme kaybı riskini bitiriyor: Salatalarınıza bir parça ekleyin…

Kilo vermeye yardımcı olur: Kuzukulağı lif oranı yüksek, düşük kalorili bir besindir. Lif, kendinizi tok hissetmenize yardımcı olur, bu da daha az kalori almanıza ve kilo vermenize yardımcı olabilir.

Şahin kadar keskin gözlerin sırrı bu bitkide! Yaşlılıkta bile görme kaybı riskini bitiriyor: Salatalarınıza bir parça ekleyin…

Kanser riskini azaltır: Kuzukulağı, hücreleri kansere neden olan ajanların neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Bazı araştırmalar, kuzukulağının kolon kanseri gibi belirli kanser türlerinin gelişme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Şahin kadar keskin gözlerin sırrı bu bitkide! Yaşlılıkta bile görme kaybı riskini bitiriyor: Salatalarınıza bir parça ekleyin…

Görmeyi geliştirir: Kuzukulağı, iyi görüş için gerekli olan iyi bir A vitamini kaynağıdır. A vitamini, gözleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olur ve yaşlı erişkinlerde körlüğün önde gelen nedenlerinden biri olan yaşa bağlı makula dejenerasyonunu önlemeye yardımcı olabilir.

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