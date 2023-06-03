Roza Galeri Roza Sağlık Şahin kadar keskin gözlerin sırrı bu bitkide! Yaşlılıkta bile görme kaybı riskini bitiriyor: Salatalarınıza bir parça ekleyin…

Şahin kadar keskin gözlerin sırrı bu bitkide! Yaşlılıkta bile görme kaybı riskini bitiriyor: Salatalarınıza bir parça ekleyin…

Kuzukulağı, Avrupa ve Asya'ya özgü yapraklı yeşil bir bitkidir. Ekşi, limonlu bir tada sahiptir ve genellikle salatalarda, çorbalarda ve güveçlerde kullanılır. Kuzukulağı ayrıca C vitamini, A vitamini, magnezyum ve demir gibi iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır.