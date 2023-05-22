Roza
Galeri
Roza Sağlık
Sakın evinize sokmayın! Bu ürünler akciğer hasarına neden oluyor, inme riskini artırıyor
Sakın evinize sokmayın! Bu ürünler akciğer hasarına neden oluyor, inme riskini artırıyor
Dr. Amir Khan'a göre; temizlik ürünlerinden kokulu mumlara kadar evinizdeki birçok ürün sizi ciddi sağlık sorunlarına sürükleyebilir. Pandemiden bu yana kapalı ortamlarda kullanılan çok daha farklı ürünler, aslında mekandaki havayı kirleten süreçlere neden oluyor.
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:45
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:46