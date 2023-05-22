Roza Galeri Roza Sağlık Sakın evinize sokmayın! Bu ürünler akciğer hasarına neden oluyor, inme riskini artırıyor

Sakın evinize sokmayın! Bu ürünler akciğer hasarına neden oluyor, inme riskini artırıyor

Dr. Amir Khan'a göre; temizlik ürünlerinden kokulu mumlara kadar evinizdeki birçok ürün sizi ciddi sağlık sorunlarına sürükleyebilir. Pandemiden bu yana kapalı ortamlarda kullanılan çok daha farklı ürünler, aslında mekandaki havayı kirleten süreçlere neden oluyor.