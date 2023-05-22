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Sakın evinize sokmayın! Bu ürünler akciğer hasarına neden oluyor, inme riskini artırıyor

Dr. Amir Khan'a göre; temizlik ürünlerinden kokulu mumlara kadar evinizdeki birçok ürün sizi ciddi sağlık sorunlarına sürükleyebilir. Pandemiden bu yana kapalı ortamlarda kullanılan çok daha farklı ürünler, aslında mekandaki havayı kirleten süreçlere neden oluyor.

Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:46
Sakın evinize sokmayın! Bu ürünler akciğer hasarına neden oluyor, inme riskini artırıyor

Dr. Amir Khan, genellikle hava kirliliği denildiğinde akla arabalar, uçaklar veya fabrikalar gelse de bundan çok daha fazlası olduğuna dair uyarıda bulundu.

Sakın evinize sokmayın! Bu ürünler akciğer hasarına neden oluyor, inme riskini artırıyor

Özellikle kötü iç hava kalitesi, akciğer hastalığı, kalp hastalığı ve hatta felçle ilişkilendirilebilecek kadar riskli bir durum.

Sakın evinize sokmayın! Bu ürünler akciğer hasarına neden oluyor, inme riskini artırıyor

Listede ilk olarak ateşinde oturulmayı sevilen şömineler bulunuyor. Partikül madde üretimine neden olan yanma işlemi esnasında tehlikeli hale geliyor.

Sakın evinize sokmayın! Bu ürünler akciğer hasarına neden oluyor, inme riskini artırıyor

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre; bunun gibi ince, daha küçük parçacıklar ciğerlerinizin derin kısımlarına ve hatta kanınıza karışabilir.

Sakın evinize sokmayın! Bu ürünler akciğer hasarına neden oluyor, inme riskini artırıyor

Amir Khan, bu küçük parçacıkların solunduğunda akciğerlere zarar verebileceğini ve uzun vadede akciğer kanseri riskini artırabileceğini belirtiyor.

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