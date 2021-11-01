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Şeker hastaları dikkat! Bu gıda hastalığınızı yarı yarıya azaltıyor

Diyatbet tip 2 vakaları, önümüzdeki on yılda hızla yükselecek, ancak kronik durum kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesiyle yönetilebilir. Araştırmaya göre, ucuz bir atıştırmalık kan şekerini yüzde 50 oranında düşürebilir.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 13:44
Şeker hastaları dikkat! Bu gıda hastalığınızı yarı yarıya azaltıyor

Her 10 kişiden birinin 2030 yılına kadar tip 2 diyabetli olacağı tahmin ediliyor ki bu şaşırtıcı bir rakam. Bu yaygınlık, durumu kontrol altına almayı da zor hale getiriyor. Diyabet kontrolünün en önemli çözüm yolu ise kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesidir.

Şeker hastaları dikkat! Bu gıda hastalığınızı yarı yarıya azaltıyor

Tip 2 diyabetin ana tehdidi olan yüksek kan şekeri seviyeleri, basit diyet değişiklikleri yapılarak düşürülebilir. Araştırmalar, ucuz bir bileşenin yüksek kan şekeri seviyelerinin düşmesine neden olabileceğini gösteriyor.

Şeker hastaları dikkat! Bu gıda hastalığınızı yarı yarıya azaltıyor

Araştırmacılar, hazırlanan soğan özütünün kan şekerini düşürücü faydalarını araştırdı. Nijerya, Abraka'daki Delta State Üniversitesi'nden MBBS (MD), baş araştırmacı Anthony Ojieh, "Soğan ucuz ve kullanılabilir ve bir besin takviyesi olarak kullanıldı" dedi.

Şeker hastaları dikkat! Bu gıda hastalığınızı yarı yarıya azaltıyor

Hipotezi test etmek için, Ojieh ve meslektaşları, tıbbi olarak diyabetli üç gruba metformin ve değişen dozlarda vücut ağırlığının kilogramı başına günlük 200, 400 ve 600 miligram olarak soğan özü verdi.

Şeker hastaları dikkat! Bu gıda hastalığınızı yarı yarıya azaltıyor

Birincil amaç, ilacın etkilerini artırıp artırmayacağını görmekti. Ayrıca karşılaştırma için kan şekeri normal olan üç diyabetik olmayan sıçan grubuna metformin ve soğan özü verdiler.

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