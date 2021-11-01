Şeker hastaları dikkat! Bu gıda hastalığınızı yarı yarıya azaltıyor

Diyatbet tip 2 vakaları, önümüzdeki on yılda hızla yükselecek, ancak kronik durum kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesiyle yönetilebilir. Araştırmaya göre, ucuz bir atıştırmalık kan şekerini yüzde 50 oranında düşürebilir.

Her 10 kişiden birinin 2030 yılına kadar tip 2 diyabetli olacağı tahmin ediliyor ki bu şaşırtıcı bir rakam. Bu yaygınlık, durumu kontrol altına almayı da zor hale getiriyor. Diyabet kontrolünün en önemli çözüm yolu ise kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesidir.

Tip 2 diyabetin ana tehdidi olan yüksek kan şekeri seviyeleri, basit diyet değişiklikleri yapılarak düşürülebilir. Araştırmalar, ucuz bir bileşenin yüksek kan şekeri seviyelerinin düşmesine neden olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, hazırlanan soğan özütünün kan şekerini düşürücü faydalarını araştırdı. Nijerya, Abraka'daki Delta State Üniversitesi'nden MBBS (MD), baş araştırmacı Anthony Ojieh, "Soğan ucuz ve kullanılabilir ve bir besin takviyesi olarak kullanıldı" dedi.

Hipotezi test etmek için, Ojieh ve meslektaşları, tıbbi olarak diyabetli üç gruba metformin ve değişen dozlarda vücut ağırlığının kilogramı başına günlük 200, 400 ve 600 miligram olarak soğan özü verdi.