Şeker hastaları için mucize! İşte yükselen şekeri dakikalar içinde düşüren içecek

Kan şekeri seviyeleri karbonhidrat yedikten sonra yükselme eğilimindedir, bu nedenle tip 2 diyabetli kişilerin karbonhidrat alımlarını izlemeleri gerekir. Neyse ki, bir içeceğin yemek sonrası kan şekeri artışlarını dakikalar içinde engellediği keşfedildi.

Karbonhidratlar diğer gıda gruplarından daha hızlı glikoz olarak parçalandığından, karbonhidrat yemeye tepki olarak kan şekeri seviyelerinin yükselmesi yaygındır. Bununla birlikte, tip 2 diyabetiniz varsa, genellikle kan şekerini stabilize eden hormon olan insülin, ciddi şekilde bozulur. Kan şekeri seviyeleri daha sonra yükselmek için serbest bırakılır ve bu, bir dizi soruna neden olabilir.

Neyse ki, bu duruma karşılık verebilirsiniz. Karbonhidratlar kan şekeri düzeylerinin yükselmesine neden olurken, diğer diyet öğelerinin kan şekeri düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Limon suyunun yemek sonrası kan şekeri artışını ve birkaç dakika içinde önyükleme yaptığı gösterilmiştir.

SpringerLink'te yayınlanan bir araştırmanın amacı, sağlıklı yetişkinlerde siyah çay ve limon suyunun ekmeğe verilen glisemik yanıt ve ardından enerji alımı üzerindeki etkisini test etmekti. Bir yiyeceğe veya yemeğe verilen glisemik tepki, yemek veya yemeğin tüketildikten sonra kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisidir.

Siyah çay ve limon suyunun etkisini değerlendirmek için ekmek kullanıldı. Çünkü ekmek, karbonhidrat içeren gıdalar için bir derecelendirme sistemi olan glisemik indekste üst sıralarda yer alıyor. Her bir yiyeceğin kendi başına yendiği zaman kan şekeri (glikoz) seviyenizi ne kadar hızlı etkilediğini gösterir.