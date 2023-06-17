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Şeker hastalığının işareti gözlerinizde! Dikkat bu his yükselen kan şekerinin habercisi
Şeker hastalığının işareti gözlerinizde! Dikkat bu his yükselen kan şekerinin habercisi
Tip 2 diyabet, tüm dünyada yükseliş gösteren, oldukça büyük riskler taşıyan hastalıkların başında geliyor. Bu semptomlara dair farkındalık kazanmak, hastalıkla mücadeleyi de mümkün kılıyor. İşte gözlerde ortaya çıkan ve az bilinen tip 2 diyabet belirtisi…
Giriş Tarihi: 17.06.2023 16:38
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 16:39