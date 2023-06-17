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Şeker hastalığının işareti gözlerinizde! Dikkat bu his yükselen kan şekerinin habercisi

Tip 2 diyabet, tüm dünyada yükseliş gösteren, oldukça büyük riskler taşıyan hastalıkların başında geliyor. Bu semptomlara dair farkındalık kazanmak, hastalıkla mücadeleyi de mümkün kılıyor. İşte gözlerde ortaya çıkan ve az bilinen tip 2 diyabet belirtisi…

Giriş Tarihi: 17.06.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 16:39
Şeker hastalığının işareti gözlerinizde! Dikkat bu his yükselen kan şekerinin habercisi

Gözlerinizde diyabete dair gizli bir uyarı işareti bulunabilir. Üstelik bu işaret, genellikle hastalığın ilerlemiş anlarında daha sık görülebiliyor.

Şeker hastalığının işareti gözlerinizde! Dikkat bu his yükselen kan şekerinin habercisi

Tip 2 diyabetin ilerleyen aşamalarında görülse de, bu belirti ortaya çıktığında görme sorunları da beraberinde gelebilir.

Şeker hastalığının işareti gözlerinizde! Dikkat bu his yükselen kan şekerinin habercisi

Tip 2 diyabet, kandaki şeker seviyesinin çok yükselmesiyle karakterize olan yaygın bir durumdur.

Şeker hastalığının işareti gözlerinizde! Dikkat bu his yükselen kan şekerinin habercisi

Aşırı susama, sıklıkla idrara çıkma ihtiyacı ve yorgunluk gibi belirtilere neden olabilir. Ayrıca gözler, kalp ve sinirlerle ilgili ciddi sorunlara yakalanma riskini de beraberinde getirebilir.

Şeker hastalığının işareti gözlerinizde! Dikkat bu his yükselen kan şekerinin habercisi

Hastalar ani görme kaybı veya bulanık görme, gözlerinizin önünde uçuşan şekiller veya göz ağrısı veya kızarıklık yaşamaya devam edebilir.

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