Şeker hastası olmak istemiyorsanız dikkat! İşte diyabet hastalığından koruyan gıdalar

Hastalıklara karşı korunmada günlük hayatta tüketilen besinler önemli oluyor. Özellikle sebze-meyve tüketimi vücudun direnç kazanmasında etkili bir rol oynuyor. Kronik bir rahatsızlık olan diyabet de ise kan şekeri kontrolü sağlamak gerekiyor. Peki kan şekerini dengede tutmak için hangi besinlerden faydalanabiliriz? İşte diyabet yani şeker hastalığından koruyan inanılmaz besinler...
Kudret narı, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak adlandırılan tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendiren, mide-bağırsak sorunlarını gideren, cinsel birçok rahatsızlığı iyileştiren kudret narının faydaları nelerdir sizler için inceledik.
KUDRET NARI
Kudret narının faydalarına geçmeden önce bu mucizevi bitkiden biraz bahsedelim. Kudret narı, kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir. Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir.
Kudret narı, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Diğer yandan kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz.
Kudret narının tadı acı olduğu için genellikle bal ile birlikte hazırlanan kürleri tüketilir. Bal yerine zeytinyağı içinde bekleterek veya reçel ile tatlandırarak da yapabilirsiniz.
KUDRET NARININ İÇERİĞİ
Demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri
Cucurbitacin türevleri
%40-50 Protein
Sabit yağlar; Trienasitlerden, α- Elâosterinasit ve trichosanasit
Alkaloitler, Saponinler, Kinonlar, Reçine, Musilaj, Steroller, Taninler
Momordicosid, momordisilin, kukurbitinler, kukurbitasinler, lektinler
KUDRET NARININ FAYDALARI
Kudret narı, yüzyıllar boyunca özellikle mide hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır. Kudret narının meyvesi olgunlaşınca birbirinden ayrılır, turuncu-sarı meyveler verir. Anavatanı Hindistan olarak kabul edilen kudret narı ile son yıllarda kanser tedavisi için araştırmalar yapılmıştır. Madde madde kudret narının faydalarını birlikte inceleyelim.
1- SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOĞAL İLACIDIR
Kudret narı, asırlar boyunca zaten mide ve bağırsak sorunlarının tedavisinde kullanılmış bir bitkidir. Bu tarz bir rahatsızlığınız var ise günde bir kaşık zeytinyağlı kudret narı yemenizi uzmanlar tavsiye ediyor. Fakat kudret narının bu faydasının uzun sürmesini istiyorsanız en az bir ay boyunca bu küre devam etmeniz gerekir. Bu şekilde kudret narı tüketmek; ülser, gastrit, kolit, reflü, kabızlık ve hazımsızlık gibi hastalıklarına iyileşmesini sağlar.