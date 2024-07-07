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Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

Diyabetli kişilerin vücutları yeterince insülin üretemez veya insülini düzgün kullanamaz. Bu durum, kandaki glikoz seviyesinin yükselmesine yol açar. Diyabetin yönetiminde düşük glisemik indeksli (Gİ) yiyecekler tercih etmek etkili bir yöntemdir. Düşük Gİ'li gıdalar, kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlar ve ani dalgalanmaları önler. Bu tür yiyecek ve içecekler, diyabetli bireyler için olduğu kadar diyabet riski taşımayan kişiler için de sağlıklıdır, çünkü kan şekeri seviyesini daha stabil tutar.

Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 10:07
Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

GLİSEMİK İNDEKS (Gİ) VE SAĞLIKLI BESLENME

Glisemik indeks (Gİ), belirli gıdaların kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkilerini ölçer. Kan şekeri seviyelerini kontrol etmek isteyen kişiler, düşük veya orta Gİ skorlu yiyecekleri seçmelidir.

Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

Bu besinler, sağlıklı kan şekeri seviyelerini korumak isteyenler için idealdir.

Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

FASULYE

Fasulyeler, lif açısından zengin olup daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur.

Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

Siyah fasulye de dahil olmak üzere tüm fasulyeler karbonhidrat içerir; ancak önemli miktarda diyet lifi, protein ve düşük glisemik indeks oranı ile kan şekerini dengelemek için mükemmeldir.

Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

ISPANAK

Ispanak, diyet lifi, vitamin, folat, klorofil, manganez, kalsiyum, potasyum, çinko, fosfor, protein ve karoten açısından zengin dört mevsim tüketilebilen bir sebzedir.

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