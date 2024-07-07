Roza Galeri Roza Sağlık Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

Diyabetli kişilerin vücutları yeterince insülin üretemez veya insülini düzgün kullanamaz. Bu durum, kandaki glikoz seviyesinin yükselmesine yol açar. Diyabetin yönetiminde düşük glisemik indeksli (Gİ) yiyecekler tercih etmek etkili bir yöntemdir. Düşük Gİ'li gıdalar, kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlar ve ani dalgalanmaları önler. Bu tür yiyecek ve içecekler, diyabetli bireyler için olduğu kadar diyabet riski taşımayan kişiler için de sağlıklıdır, çünkü kan şekeri seviyesini daha stabil tutar.