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Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

Diyabetli bireylerin vücutları ya yeterince insülin üretmez ya da insülini etkili bir şekilde kullanamaz, bu da kanda glikoz birikmesine yol açar. Glisemik indeksi düşük besinleri tercih etmek, diyabetin kontrol edilmesine yardımcı olmanın etkili bir yoludur. Vücut tarafından yavaş emilen yiyecek ve içecekler, kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmadığı için diyabet hastaları için en uygun olanlardır. Aynı şekilde, diyabet riski taşımayan kişiler de bu tür besinleri tercih ederek kan şekeri kontrolünü destekleyebilirler.

Giriş Tarihi: 17.09.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:02
Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

Glisemik indeks (Gİ), belirli yiyeceklerin kan şekeri seviyelerini nasıl etkilediğini ölçer. Kan şekerini dengelemek isteyen bireyler, düşük ya da orta Gİ değerine sahip besinleri tercih etmelidir. Bu, kan şekeri seviyelerinde ani yükselmelere neden olmadan daha istikrarlı bir kontrol sağlar.

Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

Bu besinler sağlıklı kan şekeri seviyelerini korumak isteyenler için en iyi yiyeceklerin başında geliyor.

Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

FASULYE

Fasulyeler lifler açısından zengindir ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur.

Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

Siyah fasulye de dahil olmak üzere tüm fasulyeler karbonhidrat içerir, ancak aynı zamanda önemli miktarda diyet lifi, protein ve nispeten düşük bir glisemik indeks oranıyla ile kan şekerini dengelemek için idealdir.

Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

ISPANAK

Ispanak çok iyi bir diyet lifi, vitamin, folat, klorofil, manganez, kalsiyum, potasyum, çinko, fosfor, protein ve karoten kaynağı olan dört mevsim tüketilebilen bir sebzedir.

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