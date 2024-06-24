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Selüliti bitiriyor, mermer gibi bir cilt veriyor! Zeytinyağının içine birkaç kaşık…
Selüliti bitiriyor, mermer gibi bir cilt veriyor! Zeytinyağının içine birkaç kaşık…
Dış görünüş olarak kimileri için rahatsız edici olabilen selülit problemi, cilt altında oluşan yağ hücrelerinin topaklanmasıyla oluşur. Peki bu problemden kurtulmanın tükettiğimiz besinlerle sayesinde olabileceğini biliyor muydunuz? İşte selülitleri yok eden o besinler…
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:06