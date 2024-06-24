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Selüliti bitiriyor, mermer gibi bir cilt veriyor! Zeytinyağının içine birkaç kaşık…

Dış görünüş olarak kimileri için rahatsız edici olabilen selülit problemi, cilt altında oluşan yağ hücrelerinin topaklanmasıyla oluşur. Peki bu problemden kurtulmanın tükettiğimiz besinlerle sayesinde olabileceğini biliyor muydunuz? İşte selülitleri yok eden o besinler…

Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:06
Selüliti bitiriyor, mermer gibi bir cilt veriyor! Zeytinyağının içine birkaç kaşık…

Selülit birçok insanda ve farklı kiloda olan kişilerde görülebilir. Özellikle kalça,karın,bacak ve kollarda karşımıza çıkan bu problem kadınlarda erkeklere oranla fazla görülür. Bunun nedeni ise kadınların yağ dağılımının erkeklere göre fazla olup, kas dokusunun daha az olmasıdır.

Selüliti bitiriyor, mermer gibi bir cilt veriyor! Zeytinyağının içine birkaç kaşık…

Selülit oluşumunun nedenleri genetik faktörler olabileceği gibi, hormonal değişiklikler, kilo alımı ya da kilo kaybı, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, sigara ve alkol tüketimi olabilir.

Selüliti bitiriyor, mermer gibi bir cilt veriyor! Zeytinyağının içine birkaç kaşık…

Bunlar haricinde çok fazla dar kıyafet tercih etmek ve fazla oturmak da selülit oluşumuna neden olabilir. Selülit oluşumunun önüne geçen birtakım besinler bulunuyor. Düzenli egzersiz yaparak ve bu besinleri tüketerek selülit görüntüsünü azaltmanız mümkün.

Selüliti bitiriyor, mermer gibi bir cilt veriyor! Zeytinyağının içine birkaç kaşık…

KEMİK SUYU

Kemik suyu içerisinde cilt hücrelerini yenilenmesine yardımcı olan amino asitler ve mineraller bulundurur.

Selüliti bitiriyor, mermer gibi bir cilt veriyor! Zeytinyağının içine birkaç kaşık…

Muhteşem bir kolajen kaynağı olan kemik suyu, cildin sıkılığını artırır ve selülit probleminin zaman içerisine kaybolmasına yardımcı olabilir.

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