Severek tüketiyoruz ama... Bu gıdanın hormonları bozduğu kanıtlandı!

Gıdalar sağlığımız üzerinde önemli rol oynarlar. Troid bezi küçük olsa da vücudumuzdaki birçok işlemi kontrol etmektedir. Düzgün işlemediğinde vücudun ihtiyacından daha fazla veya az hormon üretebilir. Bazı etkiler hormonlarımızın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Peki hormonları bozan gıdalar nelerdir? İşte hormonlarımızı bozan tehlikeli gıdalar...

STRES

Stres, vücudumuzdaki endokrin sistem de dahil olmak üzere tüm sistemlerinizi etkiler.

Sürekli bir gerginlik durumundaysanız, tiroidiniz düzgün çalışmayı bırakır ve çok fazla veya çok az hormon üretir.

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