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Severek tükettiğimiz bu gıdanın hormonları bozduğu kanıtlandı!

Gıdalar sağlığımız üzerinde önemli rol oynarlar. Troid bezi küçük olsa da vücudumuzdaki birçok işlemi kontrol etmektedir. Düzgün işlemediğinde vücudun ihtiyacından daha fazla veya az hormon üretebilir. Bazı etkiler hormonlarımızın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Peki hormonları bozan gıdalar nelerdir? İşte hormonlarımızı bozan tehlikeli gıdalar...

Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 09:07
Severek tükettiğimiz bu gıdanın hormonları bozduğu kanıtlandı!

STRES

Severek tükettiğimiz bu gıdanın hormonları bozduğu kanıtlandı!

Stres, vücudumuzdaki endokrin sistem de dahil olmak üzere tüm sistemlerinizi etkiler.

Severek tükettiğimiz bu gıdanın hormonları bozduğu kanıtlandı!

Sürekli bir gerginlik durumundaysanız, tiroidiniz düzgün çalışmayı bırakır ve çok fazla veya çok az hormon üretir.

Severek tükettiğimiz bu gıdanın hormonları bozduğu kanıtlandı!

SİGARA İÇMEK

Severek tükettiğimiz bu gıdanın hormonları bozduğu kanıtlandı!

Sigara içmek sadece ciğerlerimizi etkilemez. Farklı çalışmalar, bunun tiroid için kötü olduğunu gösterir.

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