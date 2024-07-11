Roza Galeri Roza Sağlık Sinirli hissetmenizin nedeni meğer o besinmiş! Güne mutsuz başlamanıza neden oluyor…

Sinirli hissetmenizin nedeni meğer o besinmiş! Güne mutsuz başlamanıza neden oluyor…

Ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim ruh halimizde olumlu yönde değişiklikler olmayabiliyor. Çünkü beslenmenizde farkında olmadan sizi kaygılı, depresif ve öfkeli hissettirebilecek yiyecekler seçiyor olabilirsiniz. Günlük hayatımızda tükettiğimiz besinlere doğru karar verebilmemiz hem vücut hem de ruh sağlığımız için oldukça önemlidir. Peki ruh sağlığımızı bozan bu besinler nelerdir? Bu sorunun cevabını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 11.07.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 16:15
Sinirli hissetmenizin nedeni meğer o besinmiş! Güne mutsuz başlamanıza neden oluyor…

Sabah uyandığımızda yapmış olduğumuz kahvaltı aslında günümüzün nasıl geçeceğine ve bir önceki akşam yediğimiz yemek de sabaha nasıl bir ruh hali ile uyanacağımızda etkili oluyor. Sağlığımız için dikkat ettiğimiz beslenme düzenine ruh halimiz için de dikkat edersek oldukça kaliteli bir yaşam sürdürebiliriz. İşte ruh halinizi olumsuz etkileyen ve öfkelenmenize neden olabilen bazı besinler…

Sinirli hissetmenizin nedeni meğer o besinmiş! Güne mutsuz başlamanıza neden oluyor…

RUH HALİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN BESİNLER

MEYVE SUYU

Sağlıklı bir içecek olarak görülen meyve suyunun içinde lif yoktur.

Sinirli hissetmenizin nedeni meğer o besinmiş! Güne mutsuz başlamanıza neden oluyor…

İçerisinde lif olmayan bir meyve suyu tüketildiğinde şeker patlaması yaşatabilir.

Sinirli hissetmenizin nedeni meğer o besinmiş! Güne mutsuz başlamanıza neden oluyor…

Bu durum ise yorgunluk hatta aç ve öfkeli hissetmenizi sağlayabilir.

Sinirli hissetmenizin nedeni meğer o besinmiş! Güne mutsuz başlamanıza neden oluyor…

Bunun yerine daha fazla su tüketmeyi ya da gerçek meyvelerden yemeği tercih edebilirsiniz.

SON DAKİKA SON DAKİKA