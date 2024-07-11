Sinirli hissetmenizin nedeni meğer o besinmiş! Güne mutsuz başlamanıza neden oluyor…

Sabah uyandığımızda yapmış olduğumuz kahvaltı aslında günümüzün nasıl geçeceğine ve bir önceki akşam yediğimiz yemek de sabaha nasıl bir ruh hali ile uyanacağımızda etkili oluyor. Sağlığımız için dikkat ettiğimiz beslenme düzenine ruh halimiz için de dikkat edersek oldukça kaliteli bir yaşam sürdürebiliriz. İşte ruh halinizi olumsuz etkileyen ve öfkelenmenize neden olabilen bazı besinler…