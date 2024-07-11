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Sinirli hissetmenizin nedeni meğer o besinmiş! Güne mutsuz başlamanıza neden oluyor…
Sinirli hissetmenizin nedeni meğer o besinmiş! Güne mutsuz başlamanıza neden oluyor…
Ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim ruh halimizde olumlu yönde değişiklikler olmayabiliyor. Çünkü beslenmenizde farkında olmadan sizi kaygılı, depresif ve öfkeli hissettirebilecek yiyecekler seçiyor olabilirsiniz. Günlük hayatımızda tükettiğimiz besinlere doğru karar verebilmemiz hem vücut hem de ruh sağlığımız için oldukça önemlidir. Peki ruh sağlığımızı bozan bu besinler nelerdir? Bu sorunun cevabını sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 11.07.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 16:15