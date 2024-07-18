Şişkinlik deyip geçmeyin! Meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş…

Vücudumuz bizlere zaman zaman sağlığımız ile ilgili sinyaller gönderir. Bu sinyalleri fark edip dikkate almak oldukça önemlidir. Sinyaller bazen bir leke bazen bir kaşıntı bazen bir şişkinlik olarak meydana çıkabilir. Bazı riskli hastalıkların erken tedavisi için vücudumuzun gönderdiği sinyallere kulak vermeliyiz. Sağlık uzmanları bu belirtiler arasında özellikle karın şişkinliğine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.