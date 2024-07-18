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Şişkinlik deyip geçmeyin! Meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş…

Vücudumuz bizlere zaman zaman sağlığımız ile ilgili sinyaller gönderir. Bu sinyalleri fark edip dikkate almak oldukça önemlidir. Sinyaller bazen bir leke bazen bir kaşıntı bazen bir şişkinlik olarak meydana çıkabilir. Bazı riskli hastalıkların erken tedavisi için vücudumuzun gönderdiği sinyallere kulak vermeliyiz. Sağlık uzmanları bu belirtiler arasında özellikle karın şişkinliğine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:23
Şişkinlik deyip geçmeyin! Meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş…

Mide kanseri, mide dokusunda bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalıkta erken teşhisin önemi oldukça büyüktür. Aksi bir durumda tümörler çoğalarak yayılabilir.

Şişkinlik deyip geçmeyin! Meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş…

Mide kanseri oluşmasının birden fazla nedeni olabilir. Uzmanlara göre sigara ve alkol kullanımı başlıca nedenleridir. Ancak bunlara ek olarak sağlıksız beslenme alışkanlığı ve genetik faktörlerde bu hastalığa yol açabilir.

Şişkinlik deyip geçmeyin! Meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş…

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide ağrısı

Şişkinlik deyip geçmeyin! Meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş…

Az yenilmesine rağmen tokluk hissi yaşanması

Şişkinlik deyip geçmeyin! Meğer ölümcül hastalığın habercisiymiş…

Beklenmedik ve ani kilo kaybı

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