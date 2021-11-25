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Sivilceleri kökünden kurutuyor! İşte sivilcelere iyi gelen mucizevi gıdalar...

Gün içinde tükettiğimiz besinlerden dolayı cildimiz etkilenebiliyor. Virüslere karşı korunmak için taktığımız maskeler de sivilce oluşumunu tetikleyebiliyor. Bazı gıdalar sivilce oluşumuna neden olarak cildimizin bozulmasına neden oluyor. Peki hangi besinler cildin güzelleşmesinde etkilidir? Hangi gıdalar sivilceye neden olur? İşte cildinize fayda sağlayan ve sivilce oluşumuna neden olan besinler...

Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 09:06
Sivilceleri kökünden kurutuyor! İşte sivilcelere iyi gelen mucizevi gıdalar...

Sağlıklı beslenme listelerinde önerilen sebzeleri, meyveleri tüketiyorsanız cildiniz ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri tam olarak alarak daha pürüzsüz ve parlak görünecektir.

Sivilceleri kökünden kurutuyor! İşte sivilcelere iyi gelen mucizevi gıdalar...

Eğer cilt gözenekleri temizlenmezse bakteri oluşumu artarak sivilce oluşumuna zemin hazırlıyor.

Sivilceleri kökünden kurutuyor! İşte sivilcelere iyi gelen mucizevi gıdalar...

Sivilce oluşumunu önlemek için gıdalar dışında öne çıkan noktalar cildi düzenli olarak temizlemek, nemlendirmek ve bol bol su içmek.

Sivilceleri kökünden kurutuyor! İşte sivilcelere iyi gelen mucizevi gıdalar...

Sivilcelerin nedeni tümüyle tüketilen gıdalar değil. Stres, uyku düzeninin bozulması, yorgunluk nedeniyle artan testosteron (Erkeklik hormonu olarak bilinir ancak kadınlarda da bulunur) hormonu sivilceye yol açabilir.

Sivilceleri kökünden kurutuyor! İşte sivilcelere iyi gelen mucizevi gıdalar...

Yükselen testosteronu alkol, şeker, doymuş yağlar ve kafeinle desteklerseniz sivilce problemi büyüyerek devam edecektir. Ayrıca egzersiz eksikliği kandaki testosteron düzeyini arttırmaktadır.

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