Sivilceleri kökünden kurutuyor! İşte sivilcelere iyi gelen mucizevi gıdalar...

Gün içinde tükettiğimiz besinlerden dolayı cildimiz etkilenebiliyor. Virüslere karşı korunmak için taktığımız maskeler de sivilce oluşumunu tetikleyebiliyor. Bazı gıdalar sivilce oluşumuna neden olarak cildimizin bozulmasına neden oluyor. Peki hangi besinler cildin güzelleşmesinde etkilidir? Hangi gıdalar sivilceye neden olur? İşte cildinize fayda sağlayan ve sivilce oluşumuna neden olan besinler...
Sağlıklı beslenme listelerinde önerilen sebzeleri, meyveleri tüketiyorsanız cildiniz ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri tam olarak alarak daha pürüzsüz ve parlak görünecektir.
Eğer cilt gözenekleri temizlenmezse bakteri oluşumu artarak sivilce oluşumuna zemin hazırlıyor.
Sivilce oluşumunu önlemek için gıdalar dışında öne çıkan noktalar cildi düzenli olarak temizlemek, nemlendirmek ve bol bol su içmek.
Sivilcelerin nedeni tümüyle tüketilen gıdalar değil. Stres, uyku düzeninin bozulması, yorgunluk nedeniyle artan testosteron (Erkeklik hormonu olarak bilinir ancak kadınlarda da bulunur) hormonu sivilceye yol açabilir.
Yükselen testosteronu alkol, şeker, doymuş yağlar ve kafeinle desteklerseniz sivilce problemi büyüyerek devam edecektir. Ayrıca egzersiz eksikliği kandaki testosteron düzeyini arttırmaktadır.