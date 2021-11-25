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Sivilceleri kökünden kurutuyor! İşte sivilcelere iyi gelen mucizevi gıdalar...

Gün içinde tükettiğimiz besinlerden dolayı cildimiz etkilenebiliyor. Virüslere karşı korunmak için taktığımız maskeler de sivilce oluşumunu tetikleyebiliyor. Bazı gıdalar sivilce oluşumuna neden olarak cildimizin bozulmasına neden oluyor. Peki hangi besinler cildin güzelleşmesinde etkilidir? Hangi gıdalar sivilceye neden olur? İşte cildinize fayda sağlayan ve sivilce oluşumuna neden olan besinler...

Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 09:06 PAYLAŞ