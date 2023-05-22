Roza Galeri Roza Sağlık Sudan sonra en çok tüketilen içeceğin alzheimer hastalığına neden olduğu ortaya çıktı!

Sudan sonra en çok tüketilen içeceğin alzheimer hastalığına neden olduğu ortaya çıktı!

Sudan sonra en çok tüketilen içecekler arasında yer alan çay ve kahve, yüksek miktarda tüketildiğinde beyni direkt etkilediği için algılama sorunlarına neden oluyor. Düzenli olarak, günlük 600 miligramdan fazla kafein tüketilmesi ile alzheimer arasında ilişki olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalar, çay ve kahvenin birkaç fincanla sınırlı kalması durumunda vücuda yarar sağladığını ancak doz aşıldığında yarardan çok zarara neden olduğunu gösteriyor. İşte yüksek miktarda kafein alınması durumunda ortaya çıkan sağlık problemleri...