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Sudan sonra en çok tüketilen içeceğin alzheimer hastalığına neden olduğu ortaya çıktı!

Sudan sonra en çok tüketilen içecekler arasında yer alan çay ve kahve, yüksek miktarda tüketildiğinde beyni direkt etkilediği için algılama sorunlarına neden oluyor. Düzenli olarak, günlük 600 miligramdan fazla kafein tüketilmesi ile alzheimer arasında ilişki olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalar, çay ve kahvenin birkaç fincanla sınırlı kalması durumunda vücuda yarar sağladığını ancak doz aşıldığında yarardan çok zarara neden olduğunu gösteriyor. İşte yüksek miktarda kafein alınması durumunda ortaya çıkan sağlık problemleri...

Giriş Tarihi: 22.05.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 11:35
Sudan sonra en çok tüketilen içeceğin alzheimer hastalığına neden olduğu ortaya çıktı!

Yapılan araştırmalar son yıllarda, yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan hafıza problemleri, algılama bozuklukları, demans ve alzheimer gibi ciddi rahatsızlıkların arttığını gösteriyor. Çalışmalar, sudan sonra en çok tüketilen çay ve kahvenin yüksek doz tüketilmesinin algılama bozukluklarını beraberinde getirdiğini gösteriyor.

Sudan sonra en çok tüketilen içeceğin alzheimer hastalığına neden olduğu ortaya çıktı!

Uzun süre yüksek dozda kafein tüketimi ruhsal ve fiziksel birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Sağlıklı bir yetişkin için günlük çay ve kahve içme miktarı; 2 fincan kahve ve 3 bardak çay kadardır. Bu miktar aşıldığında vücuda fazlasıyla kafein alınmış olur. Günlük ortalama 600 mg kafein tüketildiğinde bazı belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtilerden bazıları; kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve anksiyetedir.

Sudan sonra en çok tüketilen içeceğin alzheimer hastalığına neden olduğu ortaya çıktı!

Kafein genel olarak çay ve kahvede bulunuyor ancak bunun dışında, çikolata, kolalı içecekler ve bazı ilaçlarda da bulunur. Bu nedenle günlük tüketilen kafein miktarını hesaplarken, gün içinde tüketilen tüm besinlere ve ilaçlara bakılmalıdır.

Sudan sonra en çok tüketilen içeceğin alzheimer hastalığına neden olduğu ortaya çıktı!

Bir bardak çayda 11 mg kafein bulunuyor. Bu miktar, bir fincan kahvede 41 miligrama çıkıyor. Yani, bir fincan kahve dört bardak çayla aynı oranda kafein içeriyor. Kafein, merkezi sinir sistemini doğrudan etkilediği için kişinin daha uzun süre uyanık kalmasını sağlıyor. Kafein doğru miktarda tüketildiğinde, metabolizmayı hızlandırıyor, karaciğer hastalıklarına karşı koruyor. Özellikle spordan önce tüketildiğinde performans artışını sağlıyor.

Sudan sonra en çok tüketilen içeceğin alzheimer hastalığına neden olduğu ortaya çıktı!

Çay ve kahve tüketimiyle ilgili sorun fazla tüketildiğinde başlıyor. Vücut, alınan fazla kafeine tepki olarak bazı sinyaller veriyor. Bu sinyaller ihmal edildiğinde sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Vücudunuza fazla miktarda kafein aldığınızda ortaya çıkabilecek sorunlar şöyle;

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