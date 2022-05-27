Roza Galeri Roza Sağlık Sütten 3 kat daha fazla kalsiyum içeren mucize besin: Kemikleri çelik gibi yapıyor, kansere meydan okuyor! Her gün bir tane yetiyor...

Sütten 3 kat daha fazla kalsiyum içeren mucize besin: Kemikleri çelik gibi yapıyor, kansere meydan okuyor! Her gün bir tane yetiyor...

Keçiboynuzu ağacı, latince adıyla Ceratonia siliqua, posa ve tohum taşıyan koyu kahverengi bir bezelye kabuğuna benzeyen meyveye sahip önemli bir doğal bitki türü. Hem tüketimi hem de sağlık amaçları için kullanımı 4000 yıl öncesindeki Antik Yunan'a kadar dayanır.

Giriş Tarihi: 27.05.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 08:41
Sütten 3 kat daha fazla kalsiyum içeren mucize besin: Kemikleri çelik gibi yapıyor, kansere meydan okuyor! Her gün bir tane yetiyor...

Healing Foods Ansiklopedisi'ne göre, 19. yy'da İngiliz kimyagerler, şarkıcılara keçiboynuzu öneriyordu. Keçiboynuzu tüketmek, şarkıcıların sağlıklı ses tellerini korumalarına ve boğazlarını yatıştırarak temizlemelerine yardımcı olduğu düşünülüyordu.

Sütten 3 kat daha fazla kalsiyum içeren mucize besin: Kemikleri çelik gibi yapıyor, kansere meydan okuyor! Her gün bir tane yetiyor...

Keçiboynuzu kabukları, taze veya kuru olduklarında da tüketilebilir haldedir. Beslenme sistemlerine keçiboynuzu ekleyen kişiler, daha hızlı kilo kaybının yanı sıra mide sorunlarını da büyük oranda azaltmıştı.

Sütten 3 kat daha fazla kalsiyum içeren mucize besin: Kemikleri çelik gibi yapıyor, kansere meydan okuyor! Her gün bir tane yetiyor...

KEÇİBOYNUZUNUN KAYNAĞI

Günümüzde Hindistan'dan Avustralya'ya kadar tüm dünyada yetiştirilen keçiboynuzu ağaçlarını ilk yetiştirenler, Antik Yunanlılardı.

Sütten 3 kat daha fazla kalsiyum içeren mucize besin: Kemikleri çelik gibi yapıyor, kansere meydan okuyor! Her gün bir tane yetiyor...

Günümüzde kabuklu meyvesinin yanı sıra sıklıkla toz olarak da tüketilen bu besin, milkshake veya keklerde de kullanılıyor.

Sütten 3 kat daha fazla kalsiyum içeren mucize besin: Kemikleri çelik gibi yapıyor, kansere meydan okuyor! Her gün bir tane yetiyor...

Keçiboynuzunun, hem görüntüsü hem de toz halinin kakaoya yakın olan tadı sayesinde oldukça sevilir.

  • Yüksek lif
  • Antioksidanlar
  • Düşük yağ ve şeker oranı
  • Kafeinsiz olması
  • Glutensiz yapısı
SON DAKİKA SON DAKİKA