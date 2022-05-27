Roza Galeri Roza Sağlık Sütten 3 kat daha fazla kalsiyum içeren mucize besin: Kemikleri çelik gibi yapıyor, kansere meydan okuyor! Her gün bir tane yetiyor...

Sütten 3 kat daha fazla kalsiyum içeren mucize besin: Kemikleri çelik gibi yapıyor, kansere meydan okuyor! Her gün bir tane yetiyor...

Keçiboynuzu ağacı, latince adıyla Ceratonia siliqua, posa ve tohum taşıyan koyu kahverengi bir bezelye kabuğuna benzeyen meyveye sahip önemli bir doğal bitki türü. Hem tüketimi hem de sağlık amaçları için kullanımı 4000 yıl öncesindeki Antik Yunan'a kadar dayanır.

Giriş Tarihi: 27.05.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 08:41