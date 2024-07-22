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Suyu böyle içmek iltihaba neden oluyor! Su içmek için en doğru zaman...

Hepimiz tarafından artık yeterli miktarda sıvı almanın önemini bilmektedir. Su, böbreklerin verimli çalışmasını sağlar, zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur, hücrelerin sağlıklı bir şekilde beslenmesini destekler ve vücut ısısının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Ancak, su tüketimi için en uygun zamanın ne olduğu genellikle pek üzerinde durulmayan bir konudur. Buna karşın suyun yanlış içilmesi de çeşitli olumsuz etkilere neden olabilir. İşte su tüketimi hakkında bilmeniz gereken her şey...