Suyu bu şekilde içmek kilo verdiriyor! Vücuttaki yağların atılmasını sağlıyor…

Su tüketimi vücudun sağlığı için oldukça önemlidir. Suyun içerisine vitamin ve antioksidan bakımından zengin olan bir besin eklendiğinde hem son derece ferahlatıcı hem de bağışıklık güçlendirici, kolesterol azaltıcı hatta kilo vermeye destek olan bir içecek oluşur. Doktor Eric Berg, bu suyun tüketildiğinde oluşan faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı.