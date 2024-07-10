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Suyu bu şekilde içmek kilo verdiriyor! Vücuttaki yağların atılmasını sağlıyor…

Su tüketimi vücudun sağlığı için oldukça önemlidir. Suyun içerisine vitamin ve antioksidan bakımından zengin olan bir besin eklendiğinde hem son derece ferahlatıcı hem de bağışıklık güçlendirici, kolesterol azaltıcı hatta kilo vermeye destek olan bir içecek oluşur. Doktor Eric Berg, bu suyun tüketildiğinde oluşan faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 10.07.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 13:06
Suyu bu şekilde içmek kilo verdiriyor! Vücuttaki yağların atılmasını sağlıyor…

Birçok uzman, limon dilimleri ve su birleşiminin vücut üzerinde birçok faydası olabileceğini söylüyorlar. Bu uzmanlardan biri olan Dr. Berg, her gün limon dilimleri eklenmiş bir bardak suyun, kolesterolü azaltabileceği ve kilo verdirebileceğini söylüyor

Suyu bu şekilde içmek kilo verdiriyor! Vücuttaki yağların atılmasını sağlıyor…

Dr. Berg, limon suyunun sadece ferahlatıcı özelliğiyle sınırlı kalmadığını sağlığa olan birçok faydasını da anlattı.

Suyu bu şekilde içmek kilo verdiriyor! Vücuttaki yağların atılmasını sağlıyor…

LİMONLU SU TÜKETİMİNİN FAYDALAR

KARACİĞERDEKİ YAĞLANMAYI AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Dr. Berg, limon suyunun karaciğerdeki yağlanmayı azaltabileceğini ifade etti.

Suyu bu şekilde içmek kilo verdiriyor! Vücuttaki yağların atılmasını sağlıyor…

Limon suyunun hepatik steatozu iyileştirebileceğini ifade ediyor.

Suyu bu şekilde içmek kilo verdiriyor! Vücuttaki yağların atılmasını sağlıyor…

Hepatik steatoz, yağların karaciğere sızması anlamına gelir. Bu durumda, karaciğerde depolanan ya da biriken yağ olması gerekenden çok daha fazladır.

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