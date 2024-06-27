Tatile giden kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Meğer güneş zehirlenmesi bu hale getirmiş…

Tekrar uyuyan kadın yüzünün giderek şiştiğini ve kızardığını ifade ederek, "Uyumaya gittim ve uyandığımda her iki gözüm de şişmişti" dedi.Yüzü gitgide tanınmaz hale gelen Llilo, iki gözünün de kapalı olduğunu ve hiçbir şey göremediğini anlattı.