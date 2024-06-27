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Tatile giden kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Meğer güneş zehirlenmesi bu hale getirmiş…
Tatile giden kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Meğer güneş zehirlenmesi bu hale getirmiş…
Yoğun bir şekilde güneşe maruz kalmanın cilt üzerinde yanığa neden olduğunu hepimiz biliyoruz ancak bu seferki durum son derece şaşırtıcı olacak. Tatile giden bir kadın güneş zehirlenmesi yaşayarak tanınmaz hale geldi. Yüzü şişen, gözleri göremez hale gelen kadın o anlarını sosyal medya üzerinden anlattı.
Giriş Tarihi: 27.06.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 11:37