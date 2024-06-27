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Tatile giden kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Meğer güneş zehirlenmesi bu hale getirmiş…

Yoğun bir şekilde güneşe maruz kalmanın cilt üzerinde yanığa neden olduğunu hepimiz biliyoruz ancak bu seferki durum son derece şaşırtıcı olacak. Tatile giden bir kadın güneş zehirlenmesi yaşayarak tanınmaz hale geldi. Yüzü şişen, gözleri göremez hale gelen kadın o anlarını sosyal medya üzerinden anlattı.

Giriş Tarihi: 27.06.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 11:37
Tatile giden kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Meğer güneş zehirlenmesi bu hale getirmiş…

Yapmış olduğu tatilin korkunç sonuçlarını sosyal medyasından yayınlayan kadın, evine sağlıklı bir şekilde döneceğini düşünürken güneşin UV radyasyondan oldukça kötü etkilendi.

Llilo Williams yayınlamış olduğu videoda, durumun alnının şişmesi ile başladığını ifade etti.

Tatile giden kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Meğer güneş zehirlenmesi bu hale getirmiş…

Ertesi gün ise işlerin çok daha kötüye gittiğini fark etti. Çünkü alnında başlayan şişlikten sonra şişmiş olan bir gözle uyandı.

Tatile giden kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Meğer güneş zehirlenmesi bu hale getirmiş…

Sağ gözünde şişlik olduğunu ifade eden kadın, gözünü açamadığını ifade etti.

Tatile giden kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Meğer güneş zehirlenmesi bu hale getirmiş…

Tekrar uyuyan kadın yüzünün giderek şiştiğini ve kızardığını ifade ederek, "Uyumaya gittim ve uyandığımda her iki gözüm de şişmişti" dedi.Yüzü gitgide tanınmaz hale gelen Llilo, iki gözünün de kapalı olduğunu ve hiçbir şey göremediğini anlattı.

Tatile giden kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Meğer güneş zehirlenmesi bu hale getirmiş…

Takipçilerini güneş zehirlenmesi konusunda uyaran kadın mutlaka güneş kremi kullanmaları gerektiğini söyledi.

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