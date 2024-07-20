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Tek başına C vitamini bombası! Beyaz kan hücrelerini artırıyor, hastalıkları bitiriyor: Her sabah birkaç tane...

Meyvelerin faydaları konusunda birçok şey duymuşsunuzdur. Fakat özellikle bir meyve, güçlü besin değerleri ile birçok kişi tarafından en çok sevilen alternatiflerden biri. Aynı zamanda bağışıklık güçlendirirken zayıflatma kapasitesine de sahip! İşte mutfaklarınızdan eksik etmeyeceğiniz o meyve…

Giriş Tarihi: 20.07.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 09:11
Tek başına C vitamini bombası! Beyaz kan hücrelerini artırıyor, hastalıkları bitiriyor: Her sabah birkaç tane...

Kronik hastalık riskini azaltmaktan zayıflatmaya kadar birçok etkiye sahip olan bu meyveyi ister taze isterseniz de dondurulmuş olarak tüketebilirsiniz. Hatta harika bir tatlı alternatifi olarak işlenmiş şekerden uzak durmanızı da imkan tanıyor. Peki bu meyve hangisi? İşte cevabı…

Tek başına C vitamini bombası! Beyaz kan hücrelerini artırıyor, hastalıkları bitiriyor: Her sabah birkaç tane...

KİRAZ BESİN DEĞERLERİ

1 Su Bardağı Porsiyon Başına, Çekirdekli :

  • Kalori : 87
  • Yağ : 0 Gr (Doymuş Yağ: 0 Gr)
  • Sodyum : 0 Mg
  • Karbonhidrat : 22 Gr (Lif: 3 Gr, Şeker: 18 Gr)
  • Protein : 1,5 Gr

Tek başına C vitamini bombası! Beyaz kan hücrelerini artırıyor, hastalıkları bitiriyor: Her sabah birkaç tane...

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Diyetisyen Gianna Masi, "Kirazlar antioksidanlarla oldukça zengin, özellikle antosiyaninler ve kuersetin içeren bu meyve birçok fayda sunuyor. Bu bileşikler oksidatif stres ve inflamasyonla savaşmaya yardımcı olur ve potansiyel olarak kronik hastalık riskini azaltır. Bazı çalışmalar ekşi kirazların daha yüksek toplam fenolik bileşik konsantrasyonlarına sahip olduğunu, tatlı kirazların ise daha fazla antosiyanin içerdiğini öne sürüyor." diyor.

Tek başına C vitamini bombası! Beyaz kan hücrelerini artırıyor, hastalıkları bitiriyor: Her sabah birkaç tane...

Diyetinize kiraz eklemek hücresel hasara karşı koruma sağlayabilir ve genel sağlığı iyileştirebilir. Özellikle vişne, Nutrients dergisinde 2018 yılında yapılan bir incelemeye göre daha yüksek toplam fenolik bileşik konsantrasyonları ile güçlü antioksidan etkisi sunabilir.


Tek başına C vitamini bombası! Beyaz kan hücrelerini artırıyor, hastalıkları bitiriyor: Her sabah birkaç tane...

DAHA IYI UYUMANIZA YARDIMCI OLABİLİRLER

Sleep Foundation'a göre, vişnelerdeki melatonin içeriği uyku kalitesini ve süresini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Melatonin, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormondur ve vişneler bu uykuyu teşvik eden bileşiğin doğal bir kaynağını sağlar.

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