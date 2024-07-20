Tek başına C vitamini bombası! Beyaz kan hücrelerini artırıyor, hastalıkları bitiriyor: Her sabah birkaç tane...

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Diyetisyen Gianna Masi, "Kirazlar antioksidanlarla oldukça zengin, özellikle antosiyaninler ve kuersetin içeren bu meyve birçok fayda sunuyor. Bu bileşikler oksidatif stres ve inflamasyonla savaşmaya yardımcı olur ve potansiyel olarak kronik hastalık riskini azaltır. Bazı çalışmalar ekşi kirazların daha yüksek toplam fenolik bileşik konsantrasyonlarına sahip olduğunu, tatlı kirazların ise daha fazla antosiyanin içerdiğini öne sürüyor." diyor.