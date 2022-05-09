Roza Galeri Roza Sağlık Tek başına kolajen deposu! İşte sonsuz gençlik veren, kemik ağrılarını bitiren o besin

Tek başına kolajen deposu! İşte sonsuz gençlik veren, kemik ağrılarını bitiren o besin

Kolajen, son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz, fakat oldukça önemli bileşiklerden biri. Son yılların favorisi olan kolajen, aslında bir protein türü ve genç kalmayı, kemik sağlığını korumayı ve hatta dişlerin yapısını güçlendirmeyi sağlıyor. Bu sayılanlardan çok daha fazla etkiye sahip olan bu proteini düzenli almak ise uzun bir süre boyunca en genç halinizi korumanızı sağlıyor. Bu proteini doğal besinler yoluyla da tüketebilir, sağlıklı bir vücudun sürekliliğini sağlayabilirsiniz. İşte kolajen deposu o gıdalar...

Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:43
Tek başına kolajen deposu! İşte sonsuz gençlik veren, kemik ağrılarını bitiren o besin

Tek başına kolajen deposu! İşte sonsuz gençlik veren, kemik ağrılarını bitiren o besin

Kolajen; deri, kas, kemik tendon ile bağlar başta olmak üzere, diş ve gözler de dahil hemen her organın en önemli yapı taşı olan bir protein çeşidi. İnsan vücudunda en çok bulunan protein olan kolajenin temel görevi; vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek vermek. Aynı zamanda cilt başta olmak üzere tüm doku ile organların canlı, güçlü ve esnek kalmalarını sağlamak, dokusal bütünlük oluşturmak gibi önemli işlevler üstleniyor.

Tek başına kolajen deposu! İşte sonsuz gençlik veren, kemik ağrılarını bitiren o besin

Tek başına kolajen deposu! İşte sonsuz gençlik veren, kemik ağrılarını bitiren o besin

Kolajeni vücudumuz yaşadığımız süre boyunca kendi üretiyor. Ancak 25'li yaşlardan itibaren vücudumuzda kolajen üretimi yavaşlamaya başlıyor, 35'li yaşlardan sonra yavaşlama hızını artırıyor, bunun sonucunda olumsuz etkiler kendini daha fazla gösteriyor. Aynı zamanda sigara, hava kirliliği, güneş ışınları ve şekerli besinler tüketmek gibi hatalı beslenme alışkanlıkları da vücudun kolajen üretme kabiliyetini olumsuz etkiliyor. Kolajen eksikliğinin yansımaları en çok cildimizde görülüyor; cildimiz sıkılığını kaybederek sarkmaya başlıyor, matlaşıyor ve kırışıklar kaçınılmaz hale geliyor.

Tek başına kolajen deposu! İşte sonsuz gençlik veren, kemik ağrılarını bitiren o besin

Tek başına kolajen deposu! İşte sonsuz gençlik veren, kemik ağrılarını bitiren o besin

MORİNA BALIĞI

Diğer birçok beyaz balık gibi morina balığı da glisin ve prolin gibi amino asitlerden oldukça zengin olması sayesinde kolajen üretimini artırıyor. Ayrıca selenyum, B6 vitamini ve fosfor gibi besin ögelerinden de zengin bir besin.

Tek başına kolajen deposu! İşte sonsuz gençlik veren, kemik ağrılarını bitiren o besin

Tek başına kolajen deposu! İşte sonsuz gençlik veren, kemik ağrılarını bitiren o besin

SU YOSUNU

Kolajen proteini başlıca glisin ve prolin aminoasitlerinden oluşuyor. Dolayısıyla beslenmede glisin ve prolini zenginleştirmek kolajen üretimini de arttırıyor. Spirulina glisinden zengin bir su yosunu çeşidi ve kurutulmuş halde satılıyor. Spirulinayı meyve sularına veya tatlılara ekleyebilirsiniz.

Tek başına kolajen deposu! İşte sonsuz gençlik veren, kemik ağrılarını bitiren o besin

Tek başına kolajen deposu! İşte sonsuz gençlik veren, kemik ağrılarını bitiren o besin

SARIMSAK

C vitamini dışında kolajen üretimini destekleyen besin ögelerinden biri de, sülfür. Sarımsak içerdiği bol miktarda sülfür sayesinde kollajen üretimini destekleyen besinler arasında yer alıyor. Yapılan son çalışmalar, sülfürden fakir bir diyetle beslenen hayvanların daha az kolajen ürettiğini göstermiş.

SON DAKİKA SON DAKİKA