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Tek başına vücudun besin kaynağı! Her gün 200 gram yediğinizde değişime inanamayacaksınız
Tek başına vücudun besin kaynağı! Her gün 200 gram yediğinizde değişime inanamayacaksınız
Mercimek, baklagiller familyasından yenilebilir tohumlardır. Ufak, yuvarlak şekilleri ile tanınırlar ve dış kabukları bozulmadan veya kabuksuz olarak kolayca bulunabilirler. Türkiye, Suriye, Ürdün, Fas ve Tunus gibi ülkelerde yaygın bir temel gıda maddesidir.
Giriş Tarihi: 30.05.2023 12:42
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 12:46