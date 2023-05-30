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Tek başına vücudun besin kaynağı! Her gün 200 gram yediğinizde değişime inanamayacaksınız

Mercimek, baklagiller familyasından yenilebilir tohumlardır. Ufak, yuvarlak şekilleri ile tanınırlar ve dış kabukları bozulmadan veya kabuksuz olarak kolayca bulunabilirler. Türkiye, Suriye, Ürdün, Fas ve Tunus gibi ülkelerde yaygın bir temel gıda maddesidir.

Giriş Tarihi: 30.05.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 12:46
Tek başına vücudun besin kaynağı! Her gün 200 gram yediğinizde değişime inanamayacaksınız

Mercimek, çok çeşitli besinleri almanın en iyi yollarından biri olsa da genellikle göz ardı edilir. Örneğin, B vitaminleri, magnezyum, çinko ve potasyum yönünden oldukça zengindir.

Tek başına vücudun besin kaynağı! Her gün 200 gram yediğinizde değişime inanamayacaksınız

Mercimek, %25'ten fazla proteinden oluşur ve bu da onları mükemmel bir protein yapar. Ayrıca, vejetaryen diyetlerinde bazen eksik olan bir mineral olan harika bir demir kaynağıdır.

Tek başına vücudun besin kaynağı! Her gün 200 gram yediğinizde değişime inanamayacaksınız

Farklı mercimek türlerinin besin içerikleri biraz farklılık gösterse de, 1 su bardağı (198 gram) pişmiş mercimek; günlük ihtiyaçlarınızın önemli bir kısmını karşılıyor. İşte mercimeğin günlük ihtiyacı karşılama düzeyleri;

Tek başına vücudun besin kaynağı! Her gün 200 gram yediğinizde değişime inanamayacaksınız

Kalori: 230

  • Karbonhidrat: 39.9 gram
  • Protein: 17.9 gram
  • Yağ: 0.8 gram
  • Lif: 15,6 gram
  • Tiamin: %28'i
  • Niasin: %13'ü
  • B6 Vitamini: %21'i
  • Folat: %90'ı
  • Pantotenik asit: %25'i
  • Demir: %37'si
  • Magnezyum: %17'si
  • Fosfor: %28'i
  • Potasyum: %16'sı
  • Çinko: %23'ü
  • Bakır: %55'i
  • Manganez: %43'ü
Tek başına vücudun besin kaynağı! Her gün 200 gram yediğinizde değişime inanamayacaksınız

Mercimek, düzenli bağırsak hareketlerini ve sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesini destekleyen lif bakımından yüksektir. Mercimek yemek, bu sayede genel bağırsak işlevinizi iyileştirebilir.

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