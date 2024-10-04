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Tek bir tıkalı damarınız kalmayacak! Kötü kolesterolü adeta yok ediyor...

Kalp için en büyük tehditlerden biri kolesterol değerlerinin dengesizliğidir. Kan dolaşımında yağ birikmesi sorunu, kolesterol seviyesi yükseldikçe kendini gösterir. Kanın atardamarlarınızdan akışını zorlaştıran bu durum, hayatınızı tehdit edecek kadar tehlikeli sorunları da beraberinde getirir. Sonunda kan pıhtılarına ve kalp krizine ve felce neden olan ateroskleroz ortaya çıkabilir. Peki bu riskten nasıl korunabiliriz? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.10.2024 20:31 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 20:31
Tek bir tıkalı damarınız kalmayacak! Kötü kolesterolü adeta yok ediyor...

Beslenme uzmanları tarafından önerilen dört besini listenize ekleyerek damarlarınızın sağlığını koruyabilirsiniz.

Tek bir tıkalı damarınız kalmayacak! Kötü kolesterolü adeta yok ediyor...

Dengeli bir diyet, kolesterolünüzü kontrol altına almanıza yardımcı olabilir. Kolesterolü düşürmek ve kalp sağlığını iyileştirmek için tabağınızı düzenlemeniz gerekir.

Tek bir tıkalı damarınız kalmayacak! Kötü kolesterolü adeta yok ediyor...

YULAF

Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü azaltmak için yulaf ezmesi, hem çözünmeyen hem de çözünür lifleri içerir.

Tek bir tıkalı damarınız kalmayacak! Kötü kolesterolü adeta yok ediyor...
Cleveland Clinic tarafından yapılan bir araştırmaya göre, günde bir buçuk bardak pişmiş yulaf tüketmek, kolesterol seviyesini %5 ila 8 oranında düşürebilir.
Tek bir tıkalı damarınız kalmayacak! Kötü kolesterolü adeta yok ediyor...
Mayo Clinic'e göre yulaf ezmesini çilek, elma, muz, armut veya çilek gibi taze meyvelerle karıştırarak daha fazla lif alabilirsiniz.
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