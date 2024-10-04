Tek bir tıkalı damarınız kalmayacak! Kötü kolesterolü adeta yok ediyor...
Kalp için en büyük tehditlerden biri kolesterol değerlerinin dengesizliğidir. Kan dolaşımında yağ birikmesi sorunu, kolesterol seviyesi yükseldikçe kendini gösterir. Kanın atardamarlarınızdan akışını zorlaştıran bu durum, hayatınızı tehdit edecek kadar tehlikeli sorunları da beraberinde getirir. Sonunda kan pıhtılarına ve kalp krizine ve felce neden olan ateroskleroz ortaya çıkabilir. Peki bu riskten nasıl korunabiliriz? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.10.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 20:31