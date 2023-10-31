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Tek lokmasıyla A vitamini depolarının %200'ünü dolduruyor! Kansere karşı doğal kalkan...

Tatlısından çorbasına birçok formuyla oldukça sevilen tatlardan biri olan balkabağı, sayısız faydasıyla da sonbaharın en sevilen besinlerinden biri. Ayrıca çalışmalar, balkabağı tüketiminin kalp sağlığından kansere birçok noktada eşsiz destek sağladığını gösteriyor.

Giriş Tarihi: 31.10.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 09:15
Tek lokmasıyla A vitamini depolarının %200’ünü dolduruyor! Kansere karşı doğal kalkan...

Kabaklar A vitamini gibi hayati besinler yönünden oldukça zengindir, güçlü antioksidan özellikler sunar ve hatta kalp sağlığını bile destekleyebilir. Parlak turuncu görünümünün ardında oldukça zengin bir hazine yatıyor.

Tek lokmasıyla A vitamini depolarının %200’ünü dolduruyor! Kansere karşı doğal kalkan...

VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ZENGİN

Balkabağı, zengin bir vitamin ve mineral profiline sahiptir. Özellikle mükemmel bir A vitamini kaynağıdırlar; bir fincan pişmiş balkabağı önerilen günlük alımın %200'ünden fazlasını içerir. A vitamini göz sağlığı, bağışıklık sistemi ve cilt canlılığı için çok önemlidir.

Tek lokmasıyla A vitamini depolarının %200’ünü dolduruyor! Kansere karşı doğal kalkan...

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

%94 oranında su içeren bir besin olan balkabağı, kalorisi düşük anca diyet lifi açısından zengindir. Lif oranı yüksek gıdalar tokluk hissini artırabilir. Potansiyel olarak kalori alımını azaltmayı sağlayan bu durum, kilo vermeyi de kolaylaştırıyor.

Tek lokmasıyla A vitamini depolarının %200’ünü dolduruyor! Kansere karşı doğal kalkan...

Yoğun A vitamini içeriği sayesinde göz ve cilt sağlığını destekler. Ayrıca yüksek lif içeriği kilo kaybına neden oluyor. İçeriğinde bulunan antioksidanlar oksidatif stresle mücadele eder.

Tek lokmasıyla A vitamini depolarının %200’ünü dolduruyor! Kansere karşı doğal kalkan...

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLER

Balkabağı, alfa-karoten, beta-karoten ve beta-kriptoksantin gibi antioksidanlar yönünden oldukça zengin. Antioksidanlar serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olarak potansiyel olarak oksidatif stresi önler ve kronik hastalık riskini azaltır.

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