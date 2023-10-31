Roza Galeri Roza Sağlık Tek lokmasıyla A vitamini depolarının %200'ünü dolduruyor! Kansere karşı doğal kalkan...

Tek lokmasıyla A vitamini depolarının %200'ünü dolduruyor! Kansere karşı doğal kalkan...

Tatlısından çorbasına birçok formuyla oldukça sevilen tatlardan biri olan balkabağı, sayısız faydasıyla da sonbaharın en sevilen besinlerinden biri. Ayrıca çalışmalar, balkabağı tüketiminin kalp sağlığından kansere birçok noktada eşsiz destek sağladığını gösteriyor.