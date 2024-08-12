Tıkalı bağırsakların şifası bu tarifte! Sabahları 1 kaşığı kabızlığı bitiriyor...

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması veya zorlaşması sonucunda ortaya çıkan bir durum olup, birçok kişinin hayatında en az bir kez karşılaştığı yaygın bir sorundur. Bu durum, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir ve bazı bireylerde kronik bir hale gelebilir. Her bireyin tuvalete çıkma sıklığı farklılık gösterse de, haftada üç defadan az dışkılama ve dışkılama sırasında zorluk yaşanması kabızlığın tipik belirtilerindendir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişiler, ciddi bir sağlık sorunu olmamakla birlikte, günlük aktivitelerinde aksaklıklar yaşayabilir. Ancak, bu karışım kabızlık sorununuza anında deva olacak.