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Tıkalı bağırsakların şifası bu tarifte! Sabahları 1 kaşığı kabızlığı bitiriyor...

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması veya zorlaşması sonucunda ortaya çıkan bir durum olup, birçok kişinin hayatında en az bir kez karşılaştığı yaygın bir sorundur. Bu durum, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir ve bazı bireylerde kronik bir hale gelebilir. Her bireyin tuvalete çıkma sıklığı farklılık gösterse de, haftada üç defadan az dışkılama ve dışkılama sırasında zorluk yaşanması kabızlığın tipik belirtilerindendir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişiler, ciddi bir sağlık sorunu olmamakla birlikte, günlük aktivitelerinde aksaklıklar yaşayabilir. Ancak, bu karışım kabızlık sorununuza anında deva olacak.

Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:18
Tıkalı bağırsakların şifası bu tarifte! Sabahları 1 kaşığı kabızlığı bitiriyor...

Herkesin zaman zaman başına gelen ancak bazı bireylerin kronik olarak yaşadığı kabızlığı bitirmek için ise önereceğimiz bu karışım oldukça etkili olacak.

Tıkalı bağırsakların şifası bu tarifte! Sabahları 1 kaşığı kabızlığı bitiriyor...

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlığın tanımını teknik ve genel olarak yapmak gerekirse haftada üç defadan az tuvalete çıkmak denilebilir.

Tıkalı bağırsakların şifası bu tarifte! Sabahları 1 kaşığı kabızlığı bitiriyor...

Ancak kişiden kişiye bu sayılarda farklılıklar olması da gayet normaldir.

Tıkalı bağırsakların şifası bu tarifte! Sabahları 1 kaşığı kabızlığı bitiriyor...

Bazı bireyler günde birkaç kez tuvalete çıkarken bazıları birkaç günde bir çıkabilir.

Tıkalı bağırsakların şifası bu tarifte! Sabahları 1 kaşığı kabızlığı bitiriyor...

Size ait rutininiz sizin için en doğru olan rutindir.

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