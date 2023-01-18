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Tıkalı damarları tamamen temizleme gücüne sahip! Günde iki tanesi tüm vücudu yeniliyor
Tıkalı damarları tamamen temizleme gücüne sahip! Günde iki tanesi tüm vücudu yeniliyor
Yüksek kolesterol tüm dünyanın karşılaştığı en önemli halk sağlığı sorunlarından biri. Yaşam tarzına bağlı olarak ortaya çıkan kolesterol değerlerinin dengesizliği, damarlarda tıkanmayla sonuçlanırken aynı zamanda yüksek tansiyon, ani kalp krizi ve felç gibi yaşamı tehdit eden sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç ayrıntı, yaşamınızı büyük oranda kolaylaştırabilme gücüne sahip. İşte kolesterolden kurtulmanızı sağlayacak o detaylar...
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:32
Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:34