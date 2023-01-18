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Tıkalı damarları tamamen temizleme gücüne sahip! Günde iki tanesi tüm vücudu yeniliyor

Yüksek kolesterol tüm dünyanın karşılaştığı en önemli halk sağlığı sorunlarından biri. Yaşam tarzına bağlı olarak ortaya çıkan kolesterol değerlerinin dengesizliği, damarlarda tıkanmayla sonuçlanırken aynı zamanda yüksek tansiyon, ani kalp krizi ve felç gibi yaşamı tehdit eden sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç ayrıntı, yaşamınızı büyük oranda kolaylaştırabilme gücüne sahip. İşte kolesterolden kurtulmanızı sağlayacak o detaylar...

Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:34
Tıkalı damarları tamamen temizleme gücüne sahip! Günde iki tanesi tüm vücudu yeniliyor

Egzersiz, kötü alışkanlıklardan uzak durmak her zaman en etkili yöntemler arasında yerini alıyor. Tüm bunların yanı sıra doğru beslenme de büyük önem taşıyor. Beslenme konusunda dikkat edeceğiniz birkaç nokta, kolesterol seviyelerinde beklenmedik değişim yaratabilir. İşte o değişimler…

Tıkalı damarları tamamen temizleme gücüne sahip! Günde iki tanesi tüm vücudu yeniliyor

ETİKETİ MUTLAKA OKUYUN

Yiyeceklerdeki doymuş yağ, kolesterol üzerinde büyük etkiler ortaya çıkarıyor.

Tıkalı damarları tamamen temizleme gücüne sahip! Günde iki tanesi tüm vücudu yeniliyor

Yiyeceklerdeki doymuş yağın kolesterolümüz üzerinde büyük etkisi vardır, bu nedenle, 100 g'da 1,5 g'dan az doymuş yağ içeren yiyeceklerin doymuş yağ oranının düşük, 5 g'dan fazla doymuş yağ içeren yiyeceklerin ise yüksek olduğunu bilmek önemlidir. Kadınlar günde 20 gr'dan az, erkekler ise 30 gr'dan az doymuş yağ almalıdır.

Tıkalı damarları tamamen temizleme gücüne sahip! Günde iki tanesi tüm vücudu yeniliyor

DOĞRU YAĞ TÜRLERİNİ SEÇİN

Kızartma, kavurma veya soslama, doymuş yağlar yerine doymamış yağlar kullanmak kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

Tıkalı damarları tamamen temizleme gücüne sahip! Günde iki tanesi tüm vücudu yeniliyor

Zeytinyağı, kötü kolesterolü düşüren ve iyi kolesterolü koruyan tekli doymamış maddeler açısından yüksek olduğu için genellikle en iyi seçenek olarak kabul edilir.

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