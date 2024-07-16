Roza Galeri Roza Sağlık Tıkalı damarları tertemiz yapıyor! Yüksek kolesterol değerlerini dibe çekiyor: "Günde iki tane..."

Tıkalı damarları tertemiz yapıyor! Yüksek kolesterol değerlerini dibe çekiyor: "Günde iki tane..."

Yüksek kolesterolle mücadele etmek, sağlıklı bir şekilde yaşlanmanızı ve birçok kronik hastalığa karşı kendinizi koruyabilmeniz için çok önemlidir. Kolesterol seviyelerini doğru düzeyde tutmak için ilk yapmanız gereken şey beslenme düzeninizde değişiklik yapmak. Bunun için ise oldukça basit birkaç adım bulunuyor...

Giriş Tarihi: 16.07.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 17:01
Tıkalı damarları tertemiz yapıyor! Yüksek kolesterol değerlerini dibe çekiyor: Günde iki tane...

Egzersiz, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için her zaman en iyi seçenektir. Tüm bunların yanı sıra sağlıklı beslenme, sağlıklı bir yaşamın en önemli anahtarı haline gelmiş durumda. Beslenme konusunda dikkat edeceğiniz sadece birkaç adım, kolesterol seviyelerinizi şaşırtıcı bir şekilde değiştirebilir.

Tıkalı damarları tertemiz yapıyor! Yüksek kolesterol değerlerini dibe çekiyor: Günde iki tane...

ÜRÜN ETİKETLERİNİ MUTLAKA İNCELEYİN

Yiyeceklerdeki doymuş yağ oranı, yüksek kolesterol değerlerinin en önemli noktalarından biri.

Tıkalı damarları tertemiz yapıyor! Yüksek kolesterol değerlerini dibe çekiyor: Günde iki tane...

Doymuş yağın kolesterolümüz üzerinde önemli bir etkisi olduğundan, 100 g'da 1,5 g'dan az doymuş yağ içeren yiyeceklerin düşük, 5 g'dan fazla içeren yiyeceklerin yüksek olduğunu bilmek önemlidir. Kadınlar için günde yirmi gramdan az, erkekler için otuz gramdan az doymuş yağ tüketilmelidir.


Tıkalı damarları tertemiz yapıyor! Yüksek kolesterol değerlerini dibe çekiyor: Günde iki tane...

DOĞRU YAĞ SEÇENEKLERİ ARASINDA TERCİH YAPIN

Doymuş yağlar yerine doymamış yağlar kullanarak yemek pişirirken kolesterolü düşürebilirsiniz.



Tıkalı damarları tertemiz yapıyor! Yüksek kolesterol değerlerini dibe çekiyor: Günde iki tane...

Zeytinyağı, tekli doymamış maddeler açısından zengin olduğu için kötü kolesterolü azaltırken aynı zamanda iyi kolesterolü korur.

SON DAKİKA SON DAKİKA