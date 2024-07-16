Tıkalı damarları tertemiz yapıyor! Yüksek kolesterol değerlerini dibe çekiyor: "Günde iki tane..."

Egzersiz, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için her zaman en iyi seçenektir. Tüm bunların yanı sıra sağlıklı beslenme, sağlıklı bir yaşamın en önemli anahtarı haline gelmiş durumda. Beslenme konusunda dikkat edeceğiniz sadece birkaç adım, kolesterol seviyelerinizi şaşırtıcı bir şekilde değiştirebilir.

