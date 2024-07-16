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Tıkalı damarları tertemiz yapıyor! Yüksek kolesterol değerlerini dibe çekiyor: "Günde iki tane..."
Tıkalı damarları tertemiz yapıyor! Yüksek kolesterol değerlerini dibe çekiyor: "Günde iki tane..."
Yüksek kolesterolle mücadele etmek, sağlıklı bir şekilde yaşlanmanızı ve birçok kronik hastalığa karşı kendinizi koruyabilmeniz için çok önemlidir. Kolesterol seviyelerini doğru düzeyde tutmak için ilk yapmanız gereken şey beslenme düzeninizde değişiklik yapmak. Bunun için ise oldukça basit birkaç adım bulunuyor...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 17:01