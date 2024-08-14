Tıkanmış bağırsakların anahtarı! Sadece bir kaşığı bile kabızlığı ortadan kaldırmaya yetiyor

Yeterli su tüketiminin olmaması, az hareket etmek, stres veya depresyon gibi birçok sebeple ortaya çıkan kabızlık şiddetli karın ağrısına sebep olur. Eğer eskisi kadar düzenli tuvalete çıkamıyorsanız ve bu soruna bir çözüm arıyorsanız evde yapabileceğiniz çok kolay bir tarif sizin kurtarıcınız olabilir. İşte tıkanmış bağırsaklarınızı rahatlatacak o tarifin detayları…