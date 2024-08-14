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Tıkanmış bağırsakların anahtarı! Sadece bir kaşığı bile kabızlığı ortadan kaldırmaya yetiyor

Yeterli su tüketiminin olmaması, az hareket etmek, stres veya depresyon gibi birçok sebeple ortaya çıkan kabızlık şiddetli karın ağrısına sebep olur. Eğer eskisi kadar düzenli tuvalete çıkamıyorsanız ve bu soruna bir çözüm arıyorsanız evde yapabileceğiniz çok kolay bir tarif sizin kurtarıcınız olabilir. İşte tıkanmış bağırsaklarınızı rahatlatacak o tarifin detayları…

Giriş Tarihi: 14.08.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:57
Tıkanmış bağırsakların anahtarı! Sadece bir kaşığı bile kabızlığı ortadan kaldırmaya yetiyor

Günlük hayatta zaman zaman herkesin başına gelen kabızlık oldukça zorlayıcı bir durumdur. Özellikle kronik bir hale gelmesi hayatımızı bir süreliğine kabusa çevirebilir. Bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu oluşan kabızlık tuvalette zorlanma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Peki bu sorunu doğal bir karışım ile çözebileceğinizi biliyor muydunuz?

Tıkanmış bağırsakların anahtarı! Sadece bir kaşığı bile kabızlığı ortadan kaldırmaya yetiyor

UYARI: Hamileyseniz, emziriyorsanız, kronik bir rahatsızlığınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız önce mutlaka bir uzmana danışın. Bu tarif öneri niteliğinde olup tıbbi bir tavsiye değildir.

Tıkanmış bağırsakların anahtarı! Sadece bir kaşığı bile kabızlığı ortadan kaldırmaya yetiyor

KABIZLIK GİDEREN KARIŞIM İÇİN MALZEMELER

  • 1 kuru incir
  • 2 kuru kayısı
  • 2 kuru erik
  • 1 tatlı kaşığı keten tohumu
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Tıkanmış bağırsakların anahtarı! Sadece bir kaşığı bile kabızlığı ortadan kaldırmaya yetiyor

YAPILIŞI

  • Kuru incir, kuru kayısı ve kuru erikleri ince ince doğrayın.
  • 1,5 çay bardağı suyun içerisinde ince ince doğradığımız malzemelerimizi haşlayın.
  • Malzemelerimizin üstüne 1 tatlı kaşığı keten tohumunu ve zeytinyağını ekleyin.
  • Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
  • Karışımımızı üçe bölüp sabahları 2 bardak suyla beraber 3 gün boyunca tüketebilirsiniz.
Tıkanmış bağırsakların anahtarı! Sadece bir kaşığı bile kabızlığı ortadan kaldırmaya yetiyor

KABIZLIĞA İYİ GELEN DİĞER BESİNLER:

SU

Su tüketimini arttırmak kabızlığın belirtilerini azaltacaktır.

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