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Tıkanmış bağırsakların doğal ilacı! Günde 4 tanesi kabızlığı bitiriyor...

Bağırsaklardaki sorunlar, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bağırsak hareketlerinin yavaş veya zor olması sonucunda ortaya çıkan kabızlık, pek çok insanın hayatında en az bir kez karşılaştığı bir problemdir. Ancak bazı kişilerde bu durum kronikleşebilir. Tuvalete çıkma sıklığı kişiden kişiye değişiklik gösterse de haftada üç kezden daha az dışkılama ve zorlanma, kabızlığın yaygın belirtileri arasında yer alır. Kabızlık, genellikle ciddi bir sağlık sorunu olmasa da günlük rutinlerde aksamalara yol açabilir. Ancak önereceğimiz bu besinle, kabızlık sorununu tamamen çözebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 03.10.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:14
Tıkanmış bağırsakların doğal ilacı! Günde 4 tanesi kabızlığı bitiriyor...

Bu yaygın sağlık sorununu ortadan kaldırmak için, önerdiğimiz bu besinden günde 4 adet tüketmeniz yeterli olacaktır.

Tıkanmış bağırsakların doğal ilacı! Günde 4 tanesi kabızlığı bitiriyor...

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlığın tanımını teknik ve genel olarak yapmak gerekirse haftada üç defadan az tuvalete çıkmak denilebilir.

Tıkanmış bağırsakların doğal ilacı! Günde 4 tanesi kabızlığı bitiriyor...

Ancak kişiden kişiye bu sayılarda farklılıklar olması da gayet normaldir.

Tıkanmış bağırsakların doğal ilacı! Günde 4 tanesi kabızlığı bitiriyor...

Bazı bireyler günde birkaç kez tuvalete çıkarken bazıları birkaç günde bir çıkabilir.

Tıkanmış bağırsakların doğal ilacı! Günde 4 tanesi kabızlığı bitiriyor...

Size ait rutininiz sizin için en doğru olan rutindir.

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