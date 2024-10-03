Tıkanmış bağırsakların doğal ilacı! Günde 4 tanesi kabızlığı bitiriyor...

Bağırsaklardaki sorunlar, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bağırsak hareketlerinin yavaş veya zor olması sonucunda ortaya çıkan kabızlık, pek çok insanın hayatında en az bir kez karşılaştığı bir problemdir. Ancak bazı kişilerde bu durum kronikleşebilir. Tuvalete çıkma sıklığı kişiden kişiye değişiklik gösterse de haftada üç kezden daha az dışkılama ve zorlanma, kabızlığın yaygın belirtileri arasında yer alır. Kabızlık, genellikle ciddi bir sağlık sorunu olmasa da günlük rutinlerde aksamalara yol açabilir. Ancak önereceğimiz bu besinle, kabızlık sorununu tamamen çözebilirsiniz.