Tıkanmış burun kabusu bitiyor! Sarımsağı bu şekilde kullanırsanız…

Burun tıkanıklığı, soğuk algınlığının en can sıkıcı semptomlarından biridir. Kendinizi en kötü hissettiren durum olduğunu biliyoruz, ancak bu yüzden savaşmanız ve hayatınızı bir soğuğun kontrol etmesine izin vermemeniz gerekiyor. Sıcak içeceklerden buhar solumaya kadar, evde mutlaka ilaca başvurmadan yapabileceğiniz birçok şey var.

İlaç kullanmadan deneyebileceğiniz birkaç yöntem sayesinde soğuk algınlığının en rahatsız edici semptomunu ortadan kaldırabilirsiniz. Tamamen doğal olan bu yöntemler, hem kolay hem de rahat bir uygulama gerçekleştirebilirsiniz. İşte o yöntemler...

Yan yatın Tıkalı bir burun, sinüslerinizde doğru nefes almanızı engelleyen çok fazla mukus olduğu anlamına gelir. Bu nedenle , gece boyunca ikinci bir yastık ekleyerek başınızı yüksekte tutmanız önemlidir . Ayrıca, tıkanmaya yardımcı olacağından, sırt üstü yerine yan tarafınızda uyumaya çalışmanız çok önemlidir . Burnunuz, daha fazla mukus birikmesine izin vermek yerine, gece boyunca kendini "boşaltmak" için çok daha iyi bir şansa sahip olacaktır.

Sıcak çorbalar ve çaylar için Sıcak sıvılar içmek, soğuk algınlığınızdan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olmayabilir, ancak sizi rahatsız edici semptomlardan kurtaracaktır. Araştırmacılar, oda sıcaklığındaki içecekler yerine sıcak içecekler içen kişilerin durumlarına göre çok daha iyi hissettiklerini bulmuşlardır. Papatya, yeşil çay, tavuk çorbası ve limonlu ve ballı sıcak su sizi etkili bir şekilde rahatlatabilir. Yarattıkları plasebo etkisi, kendinizi daha iyi ve rahatlamış hissetmeniz için çok önemlidir.

Sinüsünüzde sıcak bir kompres kullanın Sıcak kompresin çalışma şekli, sinüslerinizdeki iltihabı azaltmak ve burun hava yollarınızı yıkamaktır. Sadece temiz bir bez alın, ılık (ama sıcak değil) suya batırın ve burnunuzun üst kısmına ve alnınızın altına koyun. Kompresin sıcaklığı burun deliklerinizi açar ve size daha kolay nefes alma yeteneği verir. Cildinizi yakabileceğiniz için kompresi çok uzun süre kullanmadığınızdan emin olun.