Tip 2 diyabeti bitiren 5 yöntem! Her gün sadece 30 dakika

Tip 2 Diyabet, dünyada milyonlarca insanı etkiler ve üstelik aynı zamanda milyonlarca insan da yüksek risk altında olduğu biliniyor. Yaşamı büyük oranda etkileyen diyabet hastalığı, küresel ölüm nedenleri arasında 10. sırada yer alıyor.

Tip 2 diyabet, yaşamı değiştiren bir tanıdır. Ancak şimdi bazı değişiklikler yaparak bu tehlikeli duruma yakalanma riskini azaltabilirsiniz. Tip 1 diyabetin aksine, tip 2 diyet ve yaşam tarzından büyük ölçüde etkilenir. Bu beş basit ayarlama, tip 2 diyabet geliştirme olasılığınızı azaltabilir. Peki bunlar nedir?

Diabetes UK, "her zamankinden daha fazla insanın tip 2 diyabet riski altında olduğu" konusunda uyarıyor. Tip 2 diyabet, yaşam tarzı seçimlerinizden çok etkilenir; diyet ve egzersiz, durumu geliştirme olasılığınız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Tip 2 diyabet için "riskli" olarak kabul ediliyorsanız, doktorunuz size "pre-diyabet" teşhisi koyabilir. Size risk altında olduğunuz söylendiğinde, tip 2 diyabet geliştirme şansınızı azaltmak için elinizden gelen her şeyi yapmanın zamanı gelmiştir.

Bunlar, tip 2 diyabet geliştirme riskinizi azaltmak için bugün yaşam tarzınızda yapabileceğiniz beş kolay değişiklik.