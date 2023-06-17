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Tip 2 diyabetin gizli işareti! Gözlerinizdeki bu hisse dikkat: Kan şekerindeki tehlikenin habercisi

Tip 2 diyabet, tüm dünyada yükseliş gösteren, oldukça büyük riskler taşıyan hastalıkların başında geliyor. Bu semptomlara dair farkındalık kazanmak, hastalıkla mücadeleyi de mümkün kılıyor. İşte gözlerde ortaya çıkan ve az bilinen tip 2 diyabet belirtisi…

Giriş Tarihi: 17.06.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 15:08
Tip 2 diyabetin gizli işareti! Gözlerinizdeki bu hisse dikkat: Kan şekerindeki tehlikenin habercisi

Gözlerinizde diyabete dair gizli bir uyarı işareti bulunabilir. Üstelik bu işaret, genellikle hastalığın ilerlemiş anlarında daha sık görülebiliyor.

Tip 2 diyabetin gizli işareti! Gözlerinizdeki bu hisse dikkat: Kan şekerindeki tehlikenin habercisi

Tip 2 diyabetin ilerleyen aşamalarında görülse de, bu belirti ortaya çıktığında görme sorunları da beraberinde gelebilir.

Tip 2 diyabetin gizli işareti! Gözlerinizdeki bu hisse dikkat: Kan şekerindeki tehlikenin habercisi

Tip 2 diyabet, kandaki şeker seviyesinin çok yükselmesiyle karakterize olan yaygın bir durumdur.

Tip 2 diyabetin gizli işareti! Gözlerinizdeki bu hisse dikkat: Kan şekerindeki tehlikenin habercisi

Aşırı susama, sıklıkla idrara çıkma ihtiyacı ve yorgunluk gibi belirtilere neden olabilir. Ayrıca gözler, kalp ve sinirlerle ilgili ciddi sorunlara yakalanma riskini de beraberinde getirebilir.

Tip 2 diyabetin gizli işareti! Gözlerinizdeki bu hisse dikkat: Kan şekerindeki tehlikenin habercisi

Hastalar ani görme kaybı veya bulanık görme, gözlerinizin önünde uçuşan şekiller veya göz ağrısı veya kızarıklık yaşamaya devam edebilir.

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