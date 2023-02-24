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Tip 2 diyabetin şifası olduğu ispatlandı! Yükselen şeker değerlerini dibe çekiyor
Tip 2 diyabetin şifası olduğu ispatlandı! Yükselen şeker değerlerini dibe çekiyor
Tip 2 diyabet, toplumun önemli bir bölümünü etkileyen ve risk barındıran hastalıklardan biri. Yaşam stili ve beslenme sistemi ile ortaya çıktığı görülen bu hastalığa karşı kendinizi korumak için birkaç değişiklik yapmanız önemlidir. İlk olarak beslenme sisteminize ekleyebileceğiniz birkaç besin büyük değişim oluşturabilir. İşte o gıdalardan biri..
Giriş Tarihi: 24.02.2023 14:47
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 14:49