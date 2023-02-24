Tip 2 diyabetin şifası olduğu ispatlandı! Yükselen şeker değerlerini dibe çekiyor

Diyabet araştırmacıları, diyet değişikliklerinin kişinin hastalık riskini azaltmak için en iyi umudu sunduğunu belirtiyor. Bazı gıdalar, ne pahasına olursa olsun, yani basit karbonhidratlardan veya rafine şekerler, mutlaka bırakılması gerekenler arasında yer alıyor. Aynı zamanda doğada bulunan bazı besinler ise kan şekerini düzenlemek için ihtiyaç duyulan desteği sağlayabiliyor.