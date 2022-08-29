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Tıp dünyasında "mucize meyve" olarak biliniyor: Günde birkaç tane idrar yolları enfeksiyonunun kökünü kazıyor!

Son yıllarda adını daha sık duyduğumuz aronya, aslında Kuzey Amerika'ya özgü bir meyve türü. Fakat son yapılan araştırmarla birlikte içeriğindeki antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle, beden üzerinde sayılamaz faydası olduğu keşfedildi. İşte bilim dünyasının "en iyi besin kaynaklarından" dediği o meyveyle ilgili tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.08.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 09:10
Tıp dünyasında mucize meyve olarak biliniyor: Günde birkaç tane idrar yolları enfeksiyonunun kökünü kazıyor!

Aronia, en iyi mikro besin kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Diğer tüm meyvelere oranla çok daha yüksek olan antioksidan oranı ile dikkat çekmesinin yanı sıra yüksek C vitamini seviyeleri, polifenoller, antosiyaninler ve proantosiyanidinler gibi birçok bileşiği bünyesinde barındırır.

Tıp dünyasında mucize meyve olarak biliniyor: Günde birkaç tane idrar yolları enfeksiyonunun kökünü kazıyor!

Vücutta kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığın ana sebeplerinden olan serbest radikallere karşı büyük bir savaş gücü sağlar.

Tıp dünyasında mucize meyve olarak biliniyor: Günde birkaç tane idrar yolları enfeksiyonunun kökünü kazıyor!

Bu nedenle insan sağlığı üzerinde en etkili meyvelerden biri olarak kabul ediliyor.

Tıp dünyasında mucize meyve olarak biliniyor: Günde birkaç tane idrar yolları enfeksiyonunun kökünü kazıyor!

Aronia, taze olarak yenilebildiği gibi kuru olarak da tüketebilir. Hatta bazı noktalarda meyve suyu olarak da bulunabilse de doğru bir seçim yapmak önemlidir.

Tıp dünyasında mucize meyve olarak biliniyor: Günde birkaç tane idrar yolları enfeksiyonunun kökünü kazıyor!

Bu meyve, bağışıklığı, kardiyovasküler fonksiyon ve beyin sağlığı dahil olmak üzere vücutta birçok önemli sistemsel fayda sağlar ve şeker hastalığına karşı önemli bir savaşçıdır.

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