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Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyor

Bilim insanları, bağırsakların ikinci beynimiz olduğunu vurguluyor. Yapılan araştırmalar, tükettiğimiz besinlerin faydasıyla genel sağlığımızın doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Sağlıklı besinlerin tüketilmesi, ikinci beyin olarak adlandırılan bağırsakların da güçlenmesini sağlıyor. Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin sağlığımızı doğrudan etkilemesi nedeniyle beslenme listelerini gözden geçirmemiz gerekiyor. Beyni ve bağırsakları etkileyen, gün içinde halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetleri ortadan kaldıran bazı besinler serotonin hormonu salgılanmasını desteklediği için aynı zamanda mutluluk veriyor. Peki, hangi besinler beyni direkt etkileyerek dinç ve mutlu hissetmemizi sağlıyor? İşte ayrıntılar...