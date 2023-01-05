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Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyor

Bilim insanları, bağırsakların ikinci beynimiz olduğunu vurguluyor. Yapılan araştırmalar, tükettiğimiz besinlerin faydasıyla genel sağlığımızın doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Sağlıklı besinlerin tüketilmesi, ikinci beyin olarak adlandırılan bağırsakların da güçlenmesini sağlıyor. Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin sağlığımızı doğrudan etkilemesi nedeniyle beslenme listelerini gözden geçirmemiz gerekiyor. Beyni ve bağırsakları etkileyen, gün içinde halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetleri ortadan kaldıran bazı besinler serotonin hormonu salgılanmasını desteklediği için aynı zamanda mutluluk veriyor. Peki, hangi besinler beyni direkt etkileyerek dinç ve mutlu hissetmemizi sağlıyor? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:24
Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyor

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyor

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyor

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyor

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

Tükettiğiniz anda beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyor

SEROTONİN İÇEREN BESİNLER

Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler…

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