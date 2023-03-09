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Tükettiğiniz anda vücudu 10 yaş yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin

Sağlığınızı korumak ve bağışıklığınızı güçlendirmek için yapmanız gereken en önemli iki adım sağlıklı beslenme ve egzersiz. Günlük hayatta, hem zamandan tasarruf hem de ani açlık krizleri nedeniyle yediklerimize dikkat etmeyebiliyoruz. Sağlıklı seçenekler yerine pratik seçeneklere yöneliyoruz. Eğer, düzenli bir beslenme sisteminiz yoksa vücudunuzun hızlı bir şekilde yaşlanması kaçınılmaz. Uzmanlar, günlük hayatta uzak durulması gereken besinleri sıralayarak bu besinlerin tüketilmesi halinde vücudu yaşlandırdığına dikkat çekti. İşte tüketilmemesi gereken besinler...

Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 12:00
Tükettiğiniz anda vücudu 10 yaş yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin

ŞEKER TÜKETİMİ

Artık hepimiz şekerin ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Kilo almından, kırışıkların oluşmasına ve cildinizin sarkık kalmasına kadar birçok zararı vardır. Çok fazla şeker tüketmek, glikasyon denilen bir işleme sebep olur.

Tükettiğiniz anda vücudu 10 yaş yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin

Bu işlem vücuttaki proteinlere ve lipitlere zarar verir ve cildinizin kollajenine zarar verir ve kırışıklıkların gelişimini teşvik eder. Çünkü proteinler ve lipitler cildin sıkılığından sorumludur.

Tükettiğiniz anda vücudu 10 yaş yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin

TRANS YAĞLAR CİLDİNİZDEKİ KAN AKIŞINI ZAYIFLATIR

Fast food, kızarmış yağlar, margarin, konserveler ve tüm abur cuburlar trans yağ içerir. Trans yağlar sadece kalp hastalığı riskini arttırmakla kalmaz aynı zamanda damarlarınızı sertleştirir.

Bu durum, derideki kan akışını zayıflatır ve erken yaşlanmanıza neden olur.

Tükettiğiniz anda vücudu 10 yaş yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin

FAZLA TUZ DEHİDRASYONA SEBEP OLUR

Tuz vücudun su tutmasına neden olarak ödeme yol açıyor. Ayrıca hücrelerin küçülmesine neden olarak susuzluğa yol açıyor. Vücut susuz kaldığında cilt kırışıyor ve daha erken yaşlanıyor.

Tükettiğiniz anda vücudu 10 yaş yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin

İŞLENMİŞ ETLER DE DEHİDRASYONA NEDEN OLUR

Birçok kişi tarafından sevilen sosis, pastırma ve şarküteri etlerde çok miktarda tuz ve koruyucu madde bulunur. İşlenmiş etlerin tüketimi dehidrasyona neden olur ve iltihaplanmayı tetikler. Ayrıca bu ürünler vücuttaki C vitamini miktarını düşürür ve bu da kollajen oluşumu açısından çok önemlidir. Bunun yerine et tüketimini azaltın ve sebzeli sandviçler tercih edin.

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