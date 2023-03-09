Tükettiğiniz anda vücudu 10 yaş yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin

İŞLENMİŞ ETLER DE DEHİDRASYONA NEDEN OLUR

Birçok kişi tarafından sevilen sosis, pastırma ve şarküteri etlerde çok miktarda tuz ve koruyucu madde bulunur. İşlenmiş etlerin tüketimi dehidrasyona neden olur ve iltihaplanmayı tetikler. Ayrıca bu ürünler vücuttaki C vitamini miktarını düşürür ve bu da kollajen oluşumu açısından çok önemlidir. Bunun yerine et tüketimini azaltın ve sebzeli sandviçler tercih edin.