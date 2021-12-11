Tüm beslenmeniz değişiyor! İşte saat 16.00’dan sonra asla tüketmemeniz gereken o besin

Avrupa'da sağlıklı beslenme konusunda önemli bir yeri olan doktor Harald Stossier ile İstanbul'da bir araya geldik. Ünlü doktor, SABAH okuyucuları için önemli tavsiyelerde bulundu: "Çiğ sebze, meyve ve salatadan 16.00'dan sonra uzak durun! Suyun önemini aklınızdan çıkarmayın ve yürümekten vazgeçmeyin"

Sağlıklı yaşam için hem Avrupa'nın hem de dünyanın birçok yerinde çok özel merkezler bulunuyor. Fakat birçoğu maalesef bilimsel temeller üzerinde olmayan uygulamalarla dolu. Bu nedenle günlük hayatı sürdürürken rahatlıkla uygulanabilecek beslenme önerilerini de içermiyor.

Bu gerçekleri çok iyi bildiğim için ben her iyi yaşam merkezi, detoks kampı, ruh arındırma merkezi adıyla kurulan bu yerlere açıkçası çok güvenmiyorum, gidilmesini de önermiyorum. Fakat Avrupa'da bir tanesi var ki; uzun zamandır takip ediyorum ve açıkçası uygulamalarını da beğeniyorum. Bu merkez Dr. Harald Stossier direktörlüğünde bilimsel temeller üzerine inşa edilmiş ve dengeli bir yaşam stilini içeren bütünsel bir yaklaşımı ön planda tutan Avusturya'da yer alan Vivamayr. İstanbul'a geleceğini duyduğumda da ortak danışanlarımızın olduğu Dr. Stossier ile bir röportaj yapmak istedim. Vivamayr prensipleri olarak da bilinen iyi yaşam ve iyi beslenmenin inceliklerini sizlere aktaracağım.

- İstanbul'a sık geliyorsunuz. Hep yeme alışkanlıklarını geliştirmek üzerinde duruyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?

- Yeme alışkanlıklarını geliştirmek iyi yaşamın temelidir. Ve kliniklerimizde odaklandığımız en önemli nokta bireyin hatalı yemek davranışlarını mutlaka tespit edip onu düzeltmek olmaktadır. Doğanın ritmine saygı duymak sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bir parçasıdır. Ve yediğimiz yiyecekleri tamamen sindirmek için zamana ihtiyacımız var. Bu yüzden sürekli yemek, atıştırmalık ve hatta tatlı yemenin bir anlamı yok çünkü bu bize sindirim için zaman bırakamaz.

Bir yemeği işlemek için en az dört ila beş saat gerektiğini unutmamalıyız. Bu nedenle ben dengeli yaşam için düzenli olarak günde üç öğün yemeyi tavsiye ediyorum. Bu bahsettiğim dört beş saatlik mesafe doğal olarak kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği şeklinde olmalı. Gerçekten, kahvaltıyı krallar gibi, öğle yemeğini prens gibi, akşam yemeğini de yoksullar gibi yiyin. Beslenme şekli bugün bilimsel olarak kanıtlanmış en değerli gerçek diyebilirim.