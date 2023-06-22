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Tüm protein ihtiyacını tek kaşıkla karşılıyor! Dünyanın yeni "süper besini": Haftada bir porsiyon...
Tüm protein ihtiyacını tek kaşıkla karşılıyor! Dünyanın yeni "süper besini": Haftada bir porsiyon...
Kinoa (Quinoa), Güney Amerika kökenli bir bitki olan Chenopodium quinoa'nın tohumlarından elde edilen bir besindir. Kinoa son yıllarda popülerlik kazanmıştır ve birçok sağlık faydası sağladığı bilinmektedir. İşte kinoa'nın bazı faydaları:
Giriş Tarihi: 22.06.2023 08:27
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 08:40