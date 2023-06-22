Tüm protein ihtiyacını tek kaşıkla karşılıyor! Dünyanın yeni "süper besini": Haftada bir porsiyon...

Yüksek Besin Değeri: Kinoa, temel amino asitler, lif, magnezyum, fosfor, demir, potasyum, kalsiyum ve B vitaminleri gibi bir dizi besin maddesi içerir. Bu nedenle, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birçok önemli besin ögesini karşılamaya yardımcı olur.