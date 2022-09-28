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Tüm vücuttaki iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyon yemek organları sıfırlıyor...

Enflamasyon sağlığımız için hem iyi hem de kötü olabilir. Bir yandan vücudunuzun kendini enfeksiyon ve yaralanmalardan korumasına yardımcı olur. Öte yandan, kronik inflamasyon hastalığa yol açabilir. Stres, düşük aktivite seviyeleri ve iltihaba neden olan yiyecekleri tüketmek ise riski daha da artırabilir. Bununla birlikte, araştırmalar bazı gıdaların kronik iltihaplanmayı azaltabileceğini gösteriyor.

Giriş Tarihi: 28.09.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 09:09
Tüm vücuttaki iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyon yemek organları sıfırlıyor...

ORMAN MEYVELERİ

Orman meyveleri içerisinde lif, vitamin ve minerallerle dolu küçük meyvelerdir.

Tüm vücuttaki iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyon yemek organları sıfırlıyor...

Birçok çeşidi bulunan bu meyve çeşidinin en yaygın olanlardan bazıları şunlardır:

  • çilekler
  • yaban mersini
  • ahududu
  • böğürtlen
Tüm vücuttaki iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyon yemek organları sıfırlıyor...

Orman meyveleri antosiyaninler adı verilen antioksidanlar içerir. Bu bileşiklerin ise hasta olma riskinizi azaltabilecek anti-inflamatuar etkileri bulunmaktadır.

Tüm vücuttaki iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyon yemek organları sıfırlıyor...

25 yetişkinin bulunduğu bir çalışmada, her gün yaban mersini tozu tüketenlerin, tüketmeyenlere oranla önemli ölçüde daha fazla doğal bağışıklığı güçlendiren hücreler ürettiği belirlendi.

Tüm vücuttaki iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyon yemek organları sıfırlıyor...

Vücudunuz doğal olarak bu hücreleri üretir ve bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

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