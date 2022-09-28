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Tüm vücuttaki iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyon yemek organları sıfırlıyor...
Tüm vücuttaki iltihabı anında söküyor! Günde 1 porsiyon yemek organları sıfırlıyor...
Enflamasyon sağlığımız için hem iyi hem de kötü olabilir. Bir yandan vücudunuzun kendini enfeksiyon ve yaralanmalardan korumasına yardımcı olur. Öte yandan, kronik inflamasyon hastalığa yol açabilir. Stres, düşük aktivite seviyeleri ve iltihaba neden olan yiyecekleri tüketmek ise riski daha da artırabilir. Bununla birlikte, araştırmalar bazı gıdaların kronik iltihaplanmayı azaltabileceğini gösteriyor.
Giriş Tarihi: 28.09.2022 09:02
Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 09:09