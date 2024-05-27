Roza
Galeri
Roza Sağlık
Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Profesör açıkladı: "Ciltte ne yanık izi bırakıyor ne leke..."
Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Profesör açıkladı: "Ciltte ne yanık izi bırakıyor ne leke..."
Tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak kabul edilen ve doğal ortamda Mayıs-Haziran aylarında altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken Kantaron bitkisinin tüm dünyada en fazla alınıp satılan ve ihracatı yapılan bitki olduğu açıklandı.
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:52