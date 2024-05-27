Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Profesör açıkladı: "Ciltte ne yanık izi bırakıyor ne leke..."

Türkiye'nin bir çok bölgesinde doğal ortamda yetişen Kantaron bitkisinden binlerce yıldır insanların faydalandığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Apaydın Demir, 'Binbir Kılıç Otu' olarak da bilinen Kantaronun Roma döneminde Lejyonerlerin, Osmanlı döneminde de Yeniçerilerin savaşlarda kılıç yaralarının iyileştirilmesinde kullanıldığını, bazı Hristiyan kaynaklara göre Kantaron yağının 'İsa'nın kanı' olarak adlandırıldığını açıkladı.

