Roza Galeri Roza Sağlık Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Profesör açıkladı: "Ciltte ne yanık izi bırakıyor ne leke..."

Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Profesör açıkladı: "Ciltte ne yanık izi bırakıyor ne leke..."

Tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak kabul edilen ve doğal ortamda Mayıs-Haziran aylarında altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken Kantaron bitkisinin tüm dünyada en fazla alınıp satılan ve ihracatı yapılan bitki olduğu açıklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:52
Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Profesör açıkladı: Ciltte ne yanık izi bırakıyor ne leke...

Türkiye'nin bir çok bölgesinde doğal ortamda yetişen Kantaron bitkisinden binlerce yıldır insanların faydalandığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Apaydın Demir, 'Binbir Kılıç Otu' olarak da bilinen Kantaronun Roma döneminde Lejyonerlerin, Osmanlı döneminde de Yeniçerilerin savaşlarda kılıç yaralarının iyileştirilmesinde kullanıldığını, bazı Hristiyan kaynaklara göre Kantaron yağının 'İsa'nın kanı' olarak adlandırıldığını açıkladı.

Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Profesör açıkladı: Ciltte ne yanık izi bırakıyor ne leke...

Kantaron yağı elde etmek için zeytinyağı ile karıştırdıktan sonra 60-70 gün bekletiliyor

Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Profesör açıkladı: Ciltte ne yanık izi bırakıyor ne leke...

Mayıs-Haziran döneminde altın sarısı çiçekleri açtıktan sonra doğadan toplanan Kantaron bitkisinin yağı kavanoza veya daha büyük bir kaba sarı çiçekleri konulduktan sonra üzerine zeytin yağı ilave edilerek hem güneşte, hem de gölgede 60-70 gün bekletildikten sonra elde ediliyor.

Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Profesör açıkladı: Ciltte ne yanık izi bırakıyor ne leke...

Güneşte bekletilen Kantaron yağı vücuttaki yara ve yanmalarda, gölgede bekletilen Kantaronun yağı ise ağız yolu ile alınarak başta mide rahatsızlıklarında kullanılıyor.

Tüm zamanların en şifalı bitkisi! Profesör açıkladı: Ciltte ne yanık izi bırakıyor ne leke...

Kantaron yağ aynı zamanda orta şiddetteki depresyon rahatsızlıklarında uzmanı tarafından belirlenecek ölçekte kullanılıyor.

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