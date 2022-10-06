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Tümörleri oluşurken yok eden 5 besin! Bilim insanları çığır açan araştırmayı yayınladı

Tüm düyadaki en büyük ölüm sebeplerinin başında gelen kanser ile ilgili birçok bilimsel çalışma yapılarak hastalığın dinamiklerine dair engelleyici faktörler tespit ediliyor. Bu etkenler arasında öne çıkan beslenme sistemi ise kansere karşı koruma sağlayan en önemli noktaları oluşturuyor. Özellikle kontrolsüz hücre büyümesiyle ortaya çıkan tümörlerin neden olduğu kanser olgularının önüne geçmek için belirli besinler öne çıkıyor. İşte o besinler...

Giriş Tarihi: 06.10.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 12:16
Tümörleri oluşurken yok eden 5 besin! Bilim insanları çığır açan araştırmayı yayınladı

Kanserden kaçınmak için atılan adımlar, kanser gelişme riskini ortadan kaldırmasa da risk düzeyini en düşük noktaya çekebilir.

Doktor William Li, yiyecek seçimlerinin kanseri önleme konusunda, hatta gelişen tümörleri küçültme ve kanseri tedavi konusunda en önemli noktalardan biri olduğunu açıkladı.

Tümörleri oluşurken yok eden 5 besin! Bilim insanları çığır açan araştırmayı yayınladı

Li, yenilebilecek en iyi kanserden koruyucu yiyecekler arasında kuruyemişlerin bulunduğunu açıklıyor. Özellikle ceviz, badem, fındık, antep fıstığı ve kaju en etkilileri arasında yerini alıyor.

Li, kuruyemişlerin kanserle savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserle savaşan polifenolleri içerdiğini dile getirdi.

Ayrıca, kansere neden olan tümörlere kan akışını keserek tümörün küçülmesini sağlayabilecek omega-3 yağ asitlerine de sahip olduğunu belirtiyor.

Tümörleri oluşurken yok eden 5 besin! Bilim insanları çığır açan araştırmayı yayınladı

Bir diğer yiyecek olarak ise Doktor Li, "en lezzetli kanser savaşçısı" olarak tanımladığı domatesin faydalarına değiniyor.

Domateslerde bulunan yüksek likopen oranı, kanser üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Likopen ayrıca DNA hasarına karşı koruma sağlayarak, kansere karşı korumayı da mümkün kılar.

Tümörleri oluşurken yok eden 5 besin! Bilim insanları çığır açan araştırmayı yayınladı

Doktor Li, haftada iki kez iki ila üç fincan oranında pişmiş domates yiyen erkeklerin prostat kanseri riskinin %30 azaldığına dair yaptığı araştırmayı dile getirdi.

Tümörleri oluşurken yok eden 5 besin! Bilim insanları çığır açan araştırmayı yayınladı

Bir başka kanserle savaşan en önemli besin ise; antosiyanin adı verilen doğal bir kimyasala sahip mor patatesler olarak listeleniyor.

Antosiyanin, kanser hücrelerini aç bırakır ve öldürür. Böylece ortadan kalkması oldukça zor olan kanser kök hücrelerini yok eder.

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