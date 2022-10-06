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Tümörleri oluşurken yok eden 5 besin! Bilim insanları çığır açan araştırmayı yayınladı
Tümörleri oluşurken yok eden 5 besin! Bilim insanları çığır açan araştırmayı yayınladı
Tüm düyadaki en büyük ölüm sebeplerinin başında gelen kanser ile ilgili birçok bilimsel çalışma yapılarak hastalığın dinamiklerine dair engelleyici faktörler tespit ediliyor. Bu etkenler arasında öne çıkan beslenme sistemi ise kansere karşı koruma sağlayan en önemli noktaları oluşturuyor. Özellikle kontrolsüz hücre büyümesiyle ortaya çıkan tümörlerin neden olduğu kanser olgularının önüne geçmek için belirli besinler öne çıkıyor. İşte o besinler...
Giriş Tarihi: 06.10.2022 12:13
Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 12:16