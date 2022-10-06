Tümörleri oluşurken yok eden 5 besin! Bilim insanları çığır açan araştırmayı yayınladı

Bir başka kanserle savaşan en önemli besin ise; antosiyanin adı verilen doğal bir kimyasala sahip mor patatesler olarak listeleniyor.

Antosiyanin, kanser hücrelerini aç bırakır ve öldürür. Böylece ortadan kalkması oldukça zor olan kanser kök hücrelerini yok eder.