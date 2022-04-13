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Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

Kanser tüm dünyada, ilk sıralarda yer alan ölüm sebeplerinden biri olsa da erken dönemde teşhis edilmesi, hastalığı atlatmayı mümkün kılıyor. Bu nedenle vücutta ortaya çıkan belirtiler konusunda farkındalık oluşması, kansere dair bir bilinç geliştirilerek ilk aşamlarda teşhis edilmesini sağlayabilir. Örneğin; kolon ve rektum kanserini teşhis etmek için tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan ilk belirtilerden biri ölümcül bir hastalıktan kurtulmanızı da sağlayabilir. İşte o belirtiler...

Giriş Tarihi: 13.04.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 08:49
Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

Kanser, tüm zarar görmüş hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalmasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır ve birçok çeşidi bulunur. Bu hastalıkla ilgili olan birçok semptom bulunur. Fakat bu işaretler, genellikle çok net olmayabilir. Genellikle semptomlar, kanserin ortaya çıktığı organa göre değişiklik gösterir. Buna bağllı olarak, kanser bağırsaklarda ortaya çıktığında birçok insan tuvalete gittiklerinde birkaç değişiklik olduğunu fark edecektir.

Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

Kolon ve rektum kanseri, en yaygın görülen türlerinden biri. Fakat burada en riskli durum, bu iki kanser türünün de ilerleyen aşamalara kadar belirgin semptomlar göstermemesidir. Fakat hastalığı erken yakalamak, iyileştirici tedavi için kritik bir öneme sahiptir.

Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

Bunun nedeni, hastalığın sıklıkla vücudun diğer bölgelerine yayılması ile ilgilidir. Özellikle ilerleyen aşamalarda kanseri hücrelerinin kontrol altına alınması zorlaşabilir. İngiltere'nin Kanser Araştırmaları Merkezi; ilerleyen bağırsak kanserinin, rektum veya kalın bağırsak (kolon) bölümlerinde yayılma gösterdiğini belirtti.

Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

İlerlemiş bağırsak kanseri semptomları, yayılmamış bağırsak semptomlarını da içerebilir. Diğer belirtiler ise vücudun kanserin hangi kısmına yayıldığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

Bağırsak kanseri ile ilişkili genel semptomlar arasında yorgunluk, iştahsızlık ve düşük enerji seviyeleri yer alır. Ulusal Sağlık Servisi'ne göre bağırsak kanseri kişilerin %90'ından fazlası, bağırsaklarını etkileyen bir semptom birliğine sahiptir.

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