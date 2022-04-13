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Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir
Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir
Kanser tüm dünyada, ilk sıralarda yer alan ölüm sebeplerinden biri olsa da erken dönemde teşhis edilmesi, hastalığı atlatmayı mümkün kılıyor. Bu nedenle vücutta ortaya çıkan belirtiler konusunda farkındalık oluşması, kansere dair bir bilinç geliştirilerek ilk aşamlarda teşhis edilmesini sağlayabilir. Örneğin; kolon ve rektum kanserini teşhis etmek için tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan ilk belirtilerden biri ölümcül bir hastalıktan kurtulmanızı da sağlayabilir. İşte o belirtiler...
Giriş Tarihi: 13.04.2022 08:47
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 08:49