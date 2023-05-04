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Uyanma saatiniz sağlığınızla ilgili bilgi veriyor! Bu saat aralığında uyanıyorsanız karaciğerinizde sorun olabilir…
Uyanma saatiniz sağlığınızla ilgili bilgi veriyor! Bu saat aralığında uyanıyorsanız karaciğerinizde sorun olabilir…
Hiç gecenin ortasında uyandığınız veya uykusuzluk yaşadığınız oldu mu? Aslında bu durum, altta yatan sağlık sorununuzun bir işareti olabilir. Çin tıbbına göre, sürekli aynı saatlerde uyanmak sağlığınız hakkında size bilgi verir ve bu sinyalleri görmezden gelmemelisiniz.
Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:13
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:18