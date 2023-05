Uyanma saatiniz sağlığınızla ilgili bilgi veriyor! Bu saat aralığında uyanıyorsanız karaciğerinizde sorun olabilir…

Çin tıbbına göre organlarımız 24 saatlik zaman bir ritmine göre ayarlanmıştır. Bu, organlarımızın hepsinin aynı anda aktif olmadığı anlamına gelir; her iki saatte bir, farklı bir organ en aktif olanıdır.Yani on iki saat önce en aktif olan organ, şu an dinlenme aşamasında olacaktır. Bu teoriye göre, günün farklı saatlerinde hangi organların en aktif olduğunu görmek için saati kontrol edebilirsiniz.