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Uyanma saatiniz sağlığınızla ilgili bilgi veriyor! Bu saat aralığında uyanıyorsanız karaciğerinizde sorun olabilir…

Hiç gecenin ortasında uyandığınız veya uykusuzluk yaşadığınız oldu mu? Aslında bu durum, altta yatan sağlık sorununuzun bir işareti olabilir. Çin tıbbına göre, sürekli aynı saatlerde uyanmak sağlığınız hakkında size bilgi verir ve bu sinyalleri görmezden gelmemelisiniz.

Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:18
Uyanma saatiniz sağlığınızla ilgili bilgi veriyor! Bu saat aralığında uyanıyorsanız karaciğerinizde sorun olabilir…

Uyanma saatiniz sağlığınız hakkında ne söylüyor? Gece yarısı uyanmak sağlığınızla ilgili bir sorunu işaret ediyor olabilir.

Uyanma saatiniz sağlığınızla ilgili bilgi veriyor! Bu saat aralığında uyanıyorsanız karaciğerinizde sorun olabilir…

Çin tıbbına göre organlarımız 24 saatlik zaman bir ritmine göre ayarlanmıştır. Bu, organlarımızın hepsinin aynı anda aktif olmadığı anlamına gelir; her iki saatte bir, farklı bir organ en aktif olanıdır.Yani on iki saat önce en aktif olan organ, şu an dinlenme aşamasında olacaktır. Bu teoriye göre, günün farklı saatlerinde hangi organların en aktif olduğunu görmek için saati kontrol edebilirsiniz.

Uyanma saatiniz sağlığınızla ilgili bilgi veriyor! Bu saat aralığında uyanıyorsanız karaciğerinizde sorun olabilir…

Bir hastalık karşılaştığınızda, bu organlarınızın en yüksek aktif olduğu zamanlarda hareket ettiği anlamına gelir. Ve gece uyandığınızda, organlarınız size sağlığınız hakkında bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir.

Uyanma saatiniz sağlığınızla ilgili bilgi veriyor! Bu saat aralığında uyanıyorsanız karaciğerinizde sorun olabilir…

Uyanma zamanınızın ne anlama geldiklerini sizler için aşağıda listeledik:

Uyanma saatiniz sağlığınızla ilgili bilgi veriyor! Bu saat aralığında uyanıyorsanız karaciğerinizde sorun olabilir…

23:00 İLE 01:00 ARASI

Saat 23:00 ile 01:00 arasında uyanıyorsanız safra kesesi ile ilgili sorunlar yaşıyor olabilirsiniz.

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