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Uykuda yaşadığınız bu belirtiler adeta vücudunuzun yardım çığılığı! Eğer uykuya dalarken…
Uykuda yaşadığınız bu belirtiler adeta vücudunuzun yardım çığılığı! Eğer uykuya dalarken…
Uyku vücut için çok önemli bir zamandır; bir günün ardından hem vücudunuzun hem de beyninizin dinlendiği ve toparlandığı zamandır. Bununla birlikte, herkes etkili bir şekilde uykuya dalamaz ve bazen bu durumu kendi kendinize düzeltmeniz mümkün olsa da, bir doktorun müdahalesinin gerekli olduğuna belirli işaretler bulunuyor. Eğer uykunuzda bu belirtileri yaşıyorsanız en kısa sürede bir hekime danışmanız büyük önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 20.09.2022 08:44
Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 08:50