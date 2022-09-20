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Uykuda yaşadığınız bu belirtiler adeta vücudunuzun yardım çığılığı! Eğer uykuya dalarken…

Uyku vücut için çok önemli bir zamandır; bir günün ardından hem vücudunuzun hem de beyninizin dinlendiği ve toparlandığı zamandır. Bununla birlikte, herkes etkili bir şekilde uykuya dalamaz ve bazen bu durumu kendi kendinize düzeltmeniz mümkün olsa da, bir doktorun müdahalesinin gerekli olduğuna belirli işaretler bulunuyor. Eğer uykunuzda bu belirtileri yaşıyorsanız en kısa sürede bir hekime danışmanız büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 20.09.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 08:50
Uykuda yaşadığınız bu belirtiler adeta vücudunuzun yardım çığılığı! Eğer uykuya dalarken…

Çocukken uyku hali, büyümenin en hızlı olduğu, vücudun esnediği ve geliştiği zamandır. Büyüme durduğunda, uykunun odağı ise iyileşmeye ve dinlenmeye döner.

Uykuda yaşadığınız bu belirtiler adeta vücudunuzun yardım çığılığı! Eğer uykuya dalarken…

Bununla birlikte, yaşlandıkça bazı kişiler daha sık uykusuz geceler yaşamaya başlayabilir.

Uykuda yaşadığınız bu belirtiler adeta vücudunuzun yardım çığılığı! Eğer uykuya dalarken…

Bu durum ilk başta sinir bozucu olsa da, aslında anormal değildir.

Uykuda yaşadığınız bu belirtiler adeta vücudunuzun yardım çığılığı! Eğer uykuya dalarken…

Araştırmalara göre Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin yaklaşık üçte ikisi uyku bozukluğundan mustarip ve yaklaşık dörtte biri gecede en fazla beş saat uyuyabiliyor.

Uykuda yaşadığınız bu belirtiler adeta vücudunuzun yardım çığılığı! Eğer uykuya dalarken…

Uykusuzluk yaygın bir durum olsa da bu, kişinin konu hakkında bir şeyler yapmaya çalışmaması ve gerektiğinde doktora gitmemesi gerektiği anlamına gelmez.

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