Uykusuzluk sorunu tarihe karışıyor! Günde iki bardağı bebekler gibi uyutuyor...
Uykusuzluk, tüm dünyanın günlük yaşamda en çok karşılaştığı sorunlardan biri. Hastalıklar, stres veya diğer çevresel faktörlerle uyku düzenin bozulması, kişilerin günlük yaşam rutinlerini de yakından etkiliyor. Yaşam kalitesini büyük oranda düşüren uykusuzluk sorunu için her çareyi denediyseniz, bir de yediklerinizi değiştirmeyi deneyin. İşte uykusuzlukla mücadele eden besinler...
Giriş Tarihi: 02.08.2022 13:09
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 13:11