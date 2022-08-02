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Uykusuzluk sorunu tarihe karışıyor! Günde iki bardağı bebekler gibi uyutuyor...

Uykusuzluk, tüm dünyanın günlük yaşamda en çok karşılaştığı sorunlardan biri. Hastalıklar, stres veya diğer çevresel faktörlerle uyku düzenin bozulması, kişilerin günlük yaşam rutinlerini de yakından etkiliyor. Yaşam kalitesini büyük oranda düşüren uykusuzluk sorunu için her çareyi denediyseniz, bir de yediklerinizi değiştirmeyi deneyin. İşte uykusuzlukla mücadele eden besinler...

Giriş Tarihi: 02.08.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 13:11
Uykusuzluk sorunu tarihe karışıyor! Günde iki bardağı bebekler gibi uyutuyor...

Geceleri sıklıkla uyanmak ya da uykuya dalmaktan büyük bir zorluk yaşıyorsanız, günlük rutinlerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Gün içerisinde yeterli hareket etme, uyku saatlerini düzenleme gibi basit değişikliklerin yanı sıra neler yediğinizi de değiştirebilirsiniz. Bazı besinler, en iyi uykunun sırrını taşıyorlar. İşte sizi daha rahat uyutacak besinler…

Uykusuzluk sorunu tarihe karışıyor! Günde iki bardağı bebekler gibi uyutuyor...

BADEM

Bu kuruyemiş, melatonin hormonu ve uykuya dalmayı kolaylaştıran magnezyum yönünden oldukça zengindir. Melatonin sirkadiyen ritim adı verilen "iç saati" düzenler ve vücudun rahatlamasına yardımcı olur. Yatmadan önce birkaç tane badem yemeyi deneyebilirsiniz.

Uykusuzluk sorunu tarihe karışıyor! Günde iki bardağı bebekler gibi uyutuyor...

HİNDİ

Sıklıkla tüketilmese de hindi eti, uyku hormonu olarak da bilinen melatonin üretimini artıran triptofan adlı bir amino asidin en iyi kaynaklarından biridir.

Uykusuzluk sorunu tarihe karışıyor! Günde iki bardağı bebekler gibi uyutuyor...

ÇİKOLATA

Hem lezzetli hem sağlıklı! Çikolata, uykuya dalmanızı kolaylaştıran rahatlamayı endorfin hormonu aracılığıyla sağlar. Üstelik kakao ayrıca uykuya yardımcı olan triptofan yönünden de oldukça zengindir.

Uykusuzluk sorunu tarihe karışıyor! Günde iki bardağı bebekler gibi uyutuyor...

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Araştırmaların ortaya koyduğu veriler; kabak çekirdeğinin magnezyum ve çinko yönünden oldukça zengin olduğunu gösteriyor. Üstelik yüksek protein içeriği sayesinde kabak çekirdeği, gece boyunca kesintili uyuma riskini azaltarak sık uyanma sorununu ortadan kaldırabilir.

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