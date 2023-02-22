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Uykusuzlukla mücadele edenlerin çözümü bu besinde! Günde birkaç avuç...

Uykusuzluk, günlük hayatı sekteye uğratmasının yanı sıra birçok sağlık sorununun da sebebine dönüşebiliyor. Bu konuyla ilgili en iyi çözümlerden biri ise; beslenmenize ekleyeceğiniz birkaç yiyecek. Düzenli bir yaşam biçimi, egzersiz, hareketli yaşam gibi faktörler, uykusuzluk sorununu çözümünde önemli olsa da aynı zamanda birkaç "doğal içerik" tartık daha rahat bir uyku uyumanızı sağlayabilir. İşte o besinler...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:56
Uykusuzlukla mücadele edenlerin çözümü bu besinde! Günde birkaç avuç...

Geceleri sıklıkla uyanmak ya da uykuya dalmaktan büyük bir zorluk yaşıyorsanız, günlük rutinlerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Gün içerisinde yeterli hareket etme, uyku saatlerini düzenleme gibi basit değişikliklerin yanı sıra neler yediğinizi de değiştirebilirsiniz. Bazı besinler, en iyi uykunun sırrını taşıyorlar. İşte sizi daha rahat uyutacak 12 besin…

Uykusuzlukla mücadele edenlerin çözümü bu besinde! Günde birkaç avuç...

BADEM

Bu kuruyemiş, melatonin hormonu ve uykuya dalmayı kolaylaştıran magnezyum yönünden oldukça zengindir. Melatonin sirkadiyen ritim adı verilen "iç saati" düzenler ve vücudun rahatlamasına yardımcı olur. Yatmadan önce birkaç tane badem yemeyi deneyebilirsiniz.

Uykusuzlukla mücadele edenlerin çözümü bu besinde! Günde birkaç avuç...

HİNDİ

Sıklıkla tüketilmese de hindi eti, uyku hormonu olarak da bilinen melatonin üretimini artıran triptofan adlı bir amino asidin en iyi kaynaklarından biridir.

Uykusuzlukla mücadele edenlerin çözümü bu besinde! Günde birkaç avuç...

ÇİKOLATA

Hem lezzetli hem sağlıklı! Çikolata, uykuya dalmanızı kolaylaştıran rahatlamayı endorfin hormonu aracılığıyla sağlar. Üstelik kakao ayrıca uykuya yardımcı olan triptofan yönünden de oldukça zengindir.

Uykusuzlukla mücadele edenlerin çözümü bu besinde! Günde birkaç avuç...

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Araştırmaların ortaya koyduğu veriler; kabak çekirdeğinin magnezyum ve çinko yönünden oldukça zengin olduğunu gösteriyor. Üstelik yüksek protein içeriği sayesinde kabak çekirdeği, gece boyunca kesintili uyuma riskini azaltarak sık uyanma sorununu ortadan kaldırabilir.

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